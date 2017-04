Gobierno argentino se reúne con Barrick e insiste en mantener su suspensión

Buenos Aires, 21 abr (EFE).- Autoridades del Gobierno argentino se reunieron hoy con la minera canadiense Barrick Gold e insistieron en mantener suspendida su actividad productiva hasta que se compruebe que no habrá más derrames de material contaminante en la mina de oro Veladero, en el noroeste del país.

“La actividad del emprendimiento minero de Veladero seguirá suspendida en el valle de lixiviación hasta que se tenga la certeza de que no va a haber más incidentes”, aseguró el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en declaraciones a los medios tras la reunión en Buenos Aires, según difundió la agencia estatal Télam.

La actividad de Veladero permanece suspendida desde el pasado 30 de marzo, después de que se registrara un derrame con “material rico”, una argamasa de rocas y oro, sin líquido, el cual se conirtió en el tercer incidente en menos de dos años.

Por ello, el Ministerio de Ambiente presentó a principios de este mes un pedido de medida cautelar para que se ordene el cese o la suspensión de toda actividad productiva que realice allí la firma Minera Argentina Gold, subsidiaria local de Barrick Gold.

Este viernes autoridades nacionales, provinciales y empresarios se reunieron con representantes de Barrick y su reciente socio, el grupo minero chino Shandong Gold, con el fin de estudiar la forma de reactivar la mina.

Aranguren anunció que la presentación que recibieron de ambas mineras “va a continuar siendo analizada” y esperan poder tener un resultado en dos semanas.

Las propuestas giran en torno a la “reingeniería de procesos” y un plan de inversiones para que no se produzcan más incidentes de este tipo.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente de Argentina emitió hoy un comunicado en el que insistió en que todavía falta evaluar si la propuesta de las mineras cumple con los “estándares de calidad” y de protección ambiental estipulados por la medida cautelar.

“Aún no conocemos el nuevo plan pero sí sabemos lo que no deben hacer más: no pueden seguir haciendo la explotación minera en las condiciones que lo venían haciendo”, insistió el titular de dicha cartera, Sergio Bergman.

“Cualquier proyecto deberá atenerse a lo pedido en la cautelar de que no se retome la actividad hasta que se estudie en profundidad tecnología y garantías de estándar de explotación, y en el amparo en relación a las reservas hídricas estratégicas, el impacto interjurisdiccional de cuencas y de inventario de glaciares”, sentenció. EFE