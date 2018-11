Gobierno belga dice inspirarse “a veces” en la extrema derecha en inmigración

Bruselas, 23 nov (EFE).- El secretario de Estado belga de Inmigración y Asilo, Theo Francken, dijo hoy que se inspira “a veces” en el partido independentista flamenco de extrema derecha Vlaams Belang en cuestiones de inmigración.

“Sigo al Vlaams Belang en materia de inmigración y no me siento cómodo reconociéndolo. Leo vuestros textos y a veces me inspiran. En ese ámbito, habéis concienciado enormemente, tiene mérito”, dijo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA.

El responsable del Ejecutivo belga en materia de inmigración, cuyas declaraciones recoge hoy el diario “Le Soir”, hizo ese comentario en un coloquio en el que participó el jueves junto al presiente del Vlaams Belang, Tom Van Grieken.

“El Vlaams Belang es como el canario en la mina”, agregó Francken en relación a las advertencias no atendidas de esa formación ultranacionalista en el pasado sobre la plataforma islamista Sharia4Belgium, a la postre disuelta por la Justicia y cuyo líder, Fouad Belkacem, purga una pena de 12 años de prisión como dirigente terrorista. EFE