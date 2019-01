Gobierno chileno condena “amedrentamiento a opositores” en Venezuela

Santiago de Chile, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Chile condenó este domingo lo que calificó de “amedrentamiento a opositores en Venezuela”, en alusión al arresto temporal del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.



A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Chile preciso que condena “en los términos más enérgicos” la “detención, esta mañana, por casi una hora, del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Guaidó”.



En el texto, el Gobierno que encabeza el presidente Sebastián Piñera reitera además “su irrestricto apoyo” a la Asamblea Nacional de ese país, a la que considera “el único órgano legítimo y democráticamente elegido en Venezuela”.



En ese contexto, exige al Gobierno que preside Nicolás Maduro en Venezuela, “poner fin a estos actos de amedrentamiento contra la oposición democrática”.



“Chile reitera su solidaridad, junto con el grupo de Lima y gran parte de la comunidad internacional, con los demócratas venezolanos que luchan por la libertad y la democracia en su país”, concluye el comunicado.



Más tarde, el presidente chileno,Sebastián Piñera, personalmente condenó el arresto de Juan Guaidó en su cuenta de Twitter: “Hoy un Comando del Sebin (policía política de la dictadura venezolana) detuvo y luego liberó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Condeno este nuevo acto de matonaje y abuso contra la democracia, el estado de derecho, las libertades y los derechos humanos en Venezuela”, publicó Piñera.



También el canciller Roberto Ampuero recurrió a twitter para relatar que había conversado por teléfono con Guaidó:



“Acabo de tener una cálida y emotiva conversación telefónica con Juan Guadió, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le expresé todo el apoyo del presidente Sebastián Piñera y de nuestro Ministerio. Me contó cómo lo detuvieron hoy y que aún sentía la molestia de unas injustas esposas”, dijo Ampuero.



En la mañana de este domingo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), el opositor Juan Guaidó, aunque minutos después fue liberado, según fuentes cercanas al diputado.



El legislador se dirigía a un cabildo abierto convocado por la Cámara en el estado Vargas, cercano a Caracas, cuando fue interceptado por agentes del Sebin.



“Alertamos al mundo y al país que hoy 13 de enero un comando del Sebin interceptó al presidente de la AN y desconocemos su paradero”, dijo un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Guaidó.



Minutos más tarde, diputados y dirigentes de Voluntad Popular (VP), partido en el que milita Guaidó, informaron a Efe que el legislador fue liberado y que envió un mensaje a quienes lo esperan en Vargas para que no abandonaran el lugar.



El pasado viernes, Guaidó pidió apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del Gobierno en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca la Cámara y buena parte de la comunidad internacional al jefe del Estado, Nicolás Maduro.



El mandatario juró el jueves su segundo mandato de seis años luego de haber obtenido la reelección en mayo pasado, en unos comicios considerados fraudulentos, en los que no participó el grueso de la oposición.



La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no reconocen como legítima la Administración de Maduro. EFE

Share on: WhatsApp