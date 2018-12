Gobierno cree que el diálogo en Honduras está lejos de ser un fracaso

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- El ministro hondureño de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo hoy que el diálogo instalado en su país en agosto, bajo la coordinación de la ONU para superar la crisis surgida por un presunto fraude en los comicios generales de 2017, está lejos del fracaso y aseguró que no hay presos políticos.

En un comunicado de la Casa Presidencial, Díaz aseguró que el diálogo político “está lejos de ser un fracaso, pues sería lamentable echar a perder los 169 consensos para reformas políticas que se han alcanzado en las mesas técnicas”.

Señaló que participar en el diálogo no solo es sentarse a la mesa con los otros actores, sino que supone “hacer un esfuerzo más allá de tratar de transmitir confianza”.

“Hemos hecho un trabajo importante en estos diálogos, se lograron 169 acuerdos”, subrayó el alto funcionario hondureño.

Asimismo, Díaz indicó que el Gobierno hondureño ratificó los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo del diálogo, que además contribuyó a bajar los niveles de confrontación entre las diferentes partes.

“Aunque no salgamos con ningún acuerdo, aunque al final las delegaciones no validen un solo acuerdo, nosotros ya ratificamos la firma de nuestros representantes en la mesa, y aunque no salgamos con un solo acuerdo en este diálogo es beneficioso para el pueblo hondureño porque eso hizo que los niveles de confrontación disminuyeran”, explicó.

Agregó que en las mesas de trabajo los representantes de las diferentes fuerzas políticas no han logrado ponerse de acuerdo sobre una amnistía por delitos postelectorales que pide la oposición.

“Nosotros no reconocemos que haya presos políticos, nadie está acusado por haberse expresado políticamente”, enfatizó Díaz, quien afirmó que el diálogo ha contribuido para que el país tenga esperanza.

Señaló que en Honduras “no hay presos políticos”, lo que hay son personas que cometieron delitos comunes, según el Ministerio Público”.

El Gobierno hondureño está a favor de aprobar reformas electorales para hacer “más transparentes” las elecciones y la oposición no aduzca que hubo fraude.

“No queremos que se repita una elección como la del año pasado, donde hubo violencia, desconfianza y división”, enfatizó el ministro de la Presidencia.

Destacó la importancia de depurar el censo nacional electoral y que los tres partidos mayoritarios tengan derecho a tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), añade el comunicado.

El Registro es el encargado de inscribir e identificar a la ciudadanía mediante la entrega de cédulas de identidad, la inscripción de los recién nacidos y además emite los certificados de defunción.EFE