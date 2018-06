Gobierno de Guatemala “respeta” tolerancia cero de EEUU contra indocumentados

Guatemala, 18 jun (ACAN-EFE).- El portavoz presidencial guatemalteco, Heinz Hiemann, dijo hoy que el Gobierno de Guatemala es “respetuoso de la política exterior (de Estados Unidos) en temas migratorios” al ser consultado sobre la separación de los 2.000 menores inmigrantes en la frontera estadounidense con México.

El vocero guatemalteco mencionó que la política de tolerancia cero de la administración del presidente Donald Trump “es la misma política que se aprobó en el período del presidente Barack Obama”, cuyo período “tuvimos la mayor cantidad de retornados y fue cuando se dio la problemática de los niños migrantes”, lo cual ha “evolucionado durante la administración del presidente Trump”.

Cuestionado acerca de si Guatemala se pronunciará en contra de esta medida, Hiemann dijo que el país centroamericano “brinda apoyo a los connacionales en Estados Unidos a través de los consulados y de la embajada, con asesoría también de carácter legal y asistencia técnica y humanitaria en lo que las posibilidades nos lo permiten”.

Las autoridades estadounidenses confirmaron la semana pasada que separaron de sus familias a cerca de 2.000 menores inmigrantes en la frontera con México en un plazo de seis semanas en el marco de la política de “tolerancia cero” en la frontera y contra la inmigración ilegal impulsada por Trump.

Además, el presidente estadounidense dijo en un acto en la Casa Blanca este lunes que “Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia”.

Según Hiemann, la administración del presidente Jimmy Morales “ha venido trabajando con el fortalecimiento de departamentos que normalmente migran, viajan hacia Estados Unidos en la zona que colinda con (el sur de) México en proyectos de desarrollo para tratar de generar oportunidades dignas para estos guatemaltecos”.

De esta forma, aseveró el portavoz de Morales, no habrá “necesidad que (futuros indocumentados) busquen otras posibilidades migratorias”.

A propósito del asesinato de la migrante Claudia Patricia Gómez el pasado 23 de mayo, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, dijo cuatro días más tarde que la muerte de la joven de 20 años a manos de la Patrulla Fronteriza se debe analizar “dentro de un problema estructural del país”.

Rodas sostuvo en esa oportunidad que ese caso es un ejemplo de “la incapacidad histórica de dar oportunidades de una vida digna a los connacionales, que no les queda otra alternativa que buscar la sobrevivencia en otro país, en el norte. Y ahí es donde el sueño americano para siendo una pesadilla, como el caso de Claudia”.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, manifestó al respecto de la separación de los menores de sus padres indocumentados en EE.UU. que “pensar que un Estado pretenda disuadir a padres (de entrar ilegalmente en el país) al infligir tal abuso en niños es inadmisible”.

Mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, defendió también este lunes que los niños “no deben ser traumatizados separándolos de sus padres”, pues “la unidad familiar debe ser preservada”. EFE