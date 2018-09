Gobierno de Macri cree que huelga de ayer no tuvo la “contundencia” de otras

Buenos Aires, 26 sep (EFE).- El ministro de Producción y Trabajo de Argentina, Dante Sica, aseguró hoy que la huelga sindical de este martes no tuvo la “contundencia” que tuvieron otras y consideró que si hubiese funcionado el transporte público en ciudades como Buenos Aires quizá la asistencia al trabajo “hubiese sido mucho mayor”.

“En aquellos lugares en donde el sistema de transporte no funcionó, como en la capital o el Gran Buenos Aires (cinturón urbano) quizá ahí se sintió un poco más (el paro)”, señaló Sica en declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete de hoy, encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El ministro reconoció que la que fue la cuarta huelga de 24 horas que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca contra el actual Gobierno, “sí se noto muy fuerte” en el sector público pero fue “muy disímil” el impacto en el sector comercial e industrial.

Asimismo, afirmó que “en general” en el comercio “ya pasado el mediodía se vio que había mucha mayor apertura”.

“En casi todas las provincias el paro en la parte del sector publico rondó entre el 70 y el 90 % en promedio en general”, añadió Sica junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La medida de fuerza sindical, destinada a protestar contra la política económica del Gobierno en medio de un contexto de alta inflación, una fuerte devaluación de la moneda nacional, despidos sectoriales y la caída de la actividad económica, tuvo una gran adhesión, principalmente, en el sector del transporte público.

“Los paros sin transporte son paros que no se pueden medir. No son demasiado medibles porque hemos visto en muchas provincias que, habiendo transporte, la provincia prácticamente anduvo como un día normal”, dijo Bullrich.

Para la ministra, sería “importante” que la central de trabajadores se pregunte por todos los paros que ha realizado en la democracia (desde 1983) y “qué logros ha tenido”.

“Si no es hora de empezar a probar un método distinto de dialogo y no de paro. De cambios y no de paro. Todos los Gobiernos han sufrido paros nacionales y esta metodología parece que ya no les da resultado”, consideró.

En su balance interno, la CGT aseguró ayer que la huelga general fue “contundente” y pidió al presidente que escuche ese “clamor” e intente trazar “con grandeza” una salida “al laberinto” en el que se encuentra el país.

“En términos generales fue un paro que no tuvo quizás la contundencia que tuvieron otros”, remarcó Sica.

“Si no hubiese estado el tema del transporte quizás el presentismo hubiese sido mucho mayor”, añadió el ministro, quien reconoció que el Gobierno “ha demostrado en estos dos años y medio que aprende de sus propias equivocaciones y errores y trata de corregirlo”.

“El diálogo sigue abierto. Venimos trabajando en contacto permanente con todos los dirigentes sindicales y las cámara empresariales”, aseveró. EFE