Gobierno de Nicaragua aleja posturas de la Alianza Cívica en favor de diálogo

Managua, 25 jun (EFE).- Las mesas de trabajo por el diálogo en Nicaragua se instalaron hoy con el objetivo de marcar la hoja de ruta a seguir en seguridad, justicia y sistema electoral, y acercar postura con el Gobierno, que optó por no ceder en su posición, en el marco de la crisis sociopolítica que se vive desde hace más de dos meses.

El reinicio de la mesa de diálogo, instalada a mediados de mayo con la mediación de la Conferencia Episcopal entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, se desarrolla en torno a la Comisión de Verificación y Seguridad, la Comisión Electoral y la Comisión Judicial.

Las mesas de trabajo discuten la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye el adelanto de elecciones presidenciales, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos.

La representante de la Alianza Cívica Daysi George, quien encabeza la Mesa Electoral por parte de la organización, explicó que, ante la propuesta de adelantar elecciones, los miembros del Gobierno en el grupo de trabajo “no se mostraron receptivos a la propuesta ni al planteamiento de democratizar el país”.

“Queremos reformas constitucionales, de la ley”, señaló George, quien agregó, tras concluir la sesión de trabajo, que por parte del Ejecutivo “no hay apertura ni voluntad para este tema”.

La mesa de Verificación y Seguridad está encabezada por la miembro de la Alianza Cívica Celia Solís, quien explicó que su prioridad es exigir “el derecho a la vida”, así como el “cese a la represión”.

Asimismo, destacó la “necesidad” de que la organización cívica tenga derecho a “hacer verificaciones en las cárceles, tanto en las legales como en las clandestinas”, y tener acceso a las personas que fueron “torturadas y perseguidas”.

Por su parte, Víctor Cuadra, representante de la Mesa Judicial, explicó que “hoy era la segunda sesión” de su grupo de trabajo, pero “por algún motivo que desconocemos, se suspendió” y no se llegó a instalar.

El propósito de la Mesa Judicial es encontrar “los mecanismos de transformación para instaurar un Poder Judicial que sea independiente, transparente y legítimo en este país, en el que está sesgado políticamente y no se encuentra al servicio del pueblo, no busca la verdad y no busca la justicia”.

Con el aval de la mesa que representa, planteó “hacer una limpieza de fondo de todos los funcionarios” dentro del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia en el país.

“Sabemos que en este momento se han llevado a cabo aperturas de juicio y casos en contra de inocentes. Estamos trabajando en una línea de ruta crítica para llevar a cabo las modificaciones del sistema para que asegure el derecho a la justicia de todos los nicaragüenses”, reiteró el miembro de la Alianza Cívica.

Antes de la instalación de las mesas, la organización se reunió con tres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes viajaron a Nicaragua este domingo para retomar su trabajo sobre el diálogo nacional.

La CIDH cifró en un informe presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 212 los muertos durante la crisis, a los que se suman otras 9 víctimas en los últimos 3 días, según organismos humanitarios locales

Las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE