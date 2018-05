Gobierno de Nicaragua expresa su solidaridad a la Nueva Radio Ya tras ataque

Managua, 28 may (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó hoy su solidaridad con la Nueva Radio Ya, la principal emisora radiofónica del Gobierno, cuya sede fue incendiada este lunes por un grupo de manifestantes.

“Nuestra solidaridad fraternal a todos los hermanos de la Nueva Radio Ya que sufrieron hoy un ataque de odio, ese odio que tanto nos había costado erradicar de nuestra Nicaragua”, dijo Murillo, también primera dama, a través de medios oficiales.

La dignataria observó que ese odio “lo veníamos erradicando exitosamente, de la Mano de Dios”, pero que ahora “vuelve a llenar algunos corazones que no viven la compasión, que no viven el sufrimiento del pueblo, que no viven el sufrimiento y el sentimiento de pérdida de tantas madres nicaragüenses”.

Murillo, en nombre del Gobierno, clamó “por la paz, por la no violencia, por el retorno a la tranquilidad y a la vida, por el retorno a la confianza y a la esperanza en nuestros valores de familia, nuestros valores cristianos, el amor al prójimo que debe volver a prevalecer en nuestra Nicaragua”.

“Esos son, decíamos, actos de odio, actos insensatos, actos que no tienen nada que ver con el corazón cristiano y solidario de esta Nicaragua”, continuó.

Murillo dijo que Nicaragua es un pueblo cálido y que el mundo “nos reconoce como un pueblo lleno de cariño, y de repente nos quieren trasladar a otras culturas donde prevalece el individualismo y, sobre todo, a esas culturas donde el odio ha costado tantas vidas”.

“Nosotros rechazamos el odio desde el fondo de nuestro corazones de madres y de familias nicaragüenses; rechazamos esa cultura de odio que nos hace tanto daño, y propiciamos, nos convocamos al amor al prójimo, al amor entre hermanos, al diálogo, al encuentro, a la reconciliación”, agregó.

La quema parcial de la Nueva Radio Ya se produjo minutos después de que un grupo de personas atacara la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que esta mañana había sido tomada por estudiantes que protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Hoy se cumplen 41 días en Nicaragua de una crisis que ha dejado al menos 76 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Precisamente hoy la Comisión Mixta, integrada por tres miembros del Gobierno y otros tres de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, acordó la reanudación del diálogo nacional de Nicaragua para tratar de poner fin a esa crisis.EFE