Gobierno Federal maneja doble discurso y doble moral

La forma como fue exhibido Santiago Nieto Castillo es un claro reflejo del doble discurso y doble moral del gobierno de la cuarta transformación, señaló el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda, al señalar que se trata de una persona que hace apenas unos días perseguía, señalaba y políticamente servía de brazo ejecutor a un gobierno insensible.

Al referirse al caso del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, el legislador dijo que se trata de un personaje que hoy “es exhibido como un hombre de lujos, de invitados VIP”, dijo textualmente, al señalar que esta situación retrata con toda claridad lo que es este gobierno que dice combatir la corrupción e impunidad pero que en realidad las fomenta.

Consideró que debería revisarse también el salario y la situación en el INE, porque quien contrajo nupcias es una alta servidora pública, nada menos que consejera de esta institución, “si a eso le agregamos la destitución que se dio en la Ciudad de México de la secretaria de Turismo, que no acaba de precisar con claridad qué hacía con 35 mil dólares en su mano, aunque ahora los adjudique a un empresario, si a esto le sumamos la presencia del presidente nacional de Morena en el Gran Premio de México Fórmula 1 en un sitio preferencial, donde los boletos son bastante caros, esto refleja que el gobierno no solo castiga presupuestalmente a nuestro estado, sino que además no predica con el ejemplo ni pregona lo que debiera ser la congruencia”, añadió el diputado Benítez.

Consideró que es necesario que se investigue lo que sucedió con ese dinero, y de dónde Santiago Nieto, con un sueldo austero y después de quedarse sin trabajo durante varios años, pues recordó el diputado que es la segunda vez que es destituido, la primera fue como titular de la Fepade, “donde no pudo demostrar las irregularidades del caso Odebrecht, que siguen siendo mentiras, por cierto”, apuntó el legislador local, al señalar que esa situación le costó el cargo a Santiago Nieto, y ahora es la segunda vez que es destituido, lo cual debe servir a los mexicanos para ver que no es real el combate a la corrupción y la austeridad republicana que tanto se pregona por parte del Gobierno Federal.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp