Gobierno mexicano ve viable subir mínimo diario a 8,9 dólares para 2024

México, 10 sep (EFE).- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que mide la pobreza en México, consideró hoy viable elevar el salario mínimo diario de los 88,36 actuales hasta 176 pesos (4,5 a 8,9 dólares) para finales de 2024.

“El Coneval ha dicho desde hace tiempo que el salario mínimo es muy bajo y vale la pena incrementarlo”, dijo a medios el secretario ejecutivo de este organismo, Gonzalo Hernández Licona.

El incremento del salario mínimo diario fue una propuesta de campaña del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo ha dicho que para 2019 puede llegar a 102 pesos (5,2 dólares) y a los 176 pesos (8,9 dólares) para el 2024.

Tras la conferencia “Diagnóstico de Desarrollo Social en México” que ofreció en el marco del Seminario de Pobreza, Monitoreo y Evaluación en la Entidades Federativas 2018, Hernández Licona señaló que dicha propuesta “no causará inflación”.

“Se hicieron esfuerzos para aumentarlo los últimos dos años, los cuales fueron un avance. Esta idea de llegar a los 176 pesos nos parece que no es descabellada, que no traería un problema en materia laboral y no traería un problema de inflación”, apuntó.

Luisa María Alcalde, futura titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno que López Obrador encabezará a partir del 1 de diciembre, ha declarado a los medios que la propuesta es duplicar el salario mínimo en seis años de manera “paulatina”. EFE