Gobierno Municipal sigue quedando a deber: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que a dos años de esta administración municipal los ciudadanos tienen una sensación de decepción debido a las expectativas que se tenían del presidente Jorge Salum del Palacio, ya que las tareas principales del Ayuntamiento como lo son los servicios públicos siguen quedando a deber, entre otras muchas cosas

“En lo que yo he podido percibir los ciudadanos y la sociedad en general tienen una sensación de decepción, había una expectativa alta, tal vez por este perfil que se había manejado por el propio jefe político del municipio, por lo que a dos años podemos hacer el corte en donde falta mucho, él mismo lo ha reconocido”, expuso.

“Hace unos días salió a decir que tal vez es difícil cambiar la percepción ciudadana de que no se ha hecho lo suficiente, y si es en ese sentido tal vez este año que quede nos apliquemos todos para que el ciudadano pueda salir con mejor sabor de boca al respecto y no nos distraigamos en lo que viene en el 2022, no dispersemos el poco recurso que hay en andar paseando o andar haciendo otras cosas en pro de los intereses personales y no de los ciudadanos como debe ser”.

Manifestó que el papel particular de un gobierno municipal es casi ser el intendente de una ciudad y los servicios públicos están quedando a deber, “vemos áreas verdes y camellones descuidados, el centro histórico sucio, el alumbrado con muchas deficiencias, a pesar de los esfuerzos de seguridad pública todavía hay muchas quejas por la inseguridad que se vive”.

“El pavimento ni se diga, ni siquiera hablando de los baches, por lo que deberíamos ir a exigir a México a exigir lo que a Durango le corresponde, pero no se hace tal vez por cuidar lo político del año que entra”, finalizó la regidora.

