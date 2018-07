Gobierno paraguayo forma comisión técnica para estudiar sistema tributario

Asunción, 4 jul (EFE).- El Ministerio de Hacienda de Paraguay conformó una comisión técnica integrada por miembros del equipo saliente y entrante, así como otros expertos, para estudiar el sistema tributario y presentar un propuesta de reforma al próximo Ejecutivo, que tomará posesión el 15 de agosto.

La actual ministra de esa cartera, Lea Giménez, informó hoy en rueda de prensa de que el objetivo de esta comisión es delinear “sugerencias y propuestas para la modernización y simplificación del sistema tributario”, aunque no precisó en qué cuestiones concretas se fijará el equipo de trabajo.

“Queremos hacer un análisis global del sistema tributario y de todos los incentivos fiscales que tiene el país. Nosotros vamos a mirar a todo el sistema en su conjunto, porque un mensaje que no nos cansamos de comunicar es que los impuestos no pueden simplemente tocarse de manera aislada como si fueran independientes”, señaló Giménez.

La ministra destacó que Paraguay necesita actualizar sus leyes tributarias, ya que, a pesar de las modificaciones, “la espina dorsal del sistema tributario es la ley de 1991”, que “ya tiene sus años” y debe responder a la situación actual del país.

En este sentido, la Comisión Técnica Económica Tributaria seguirá los estándares y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

No obstante, Giménez precisó que la propuesta de reforma no copiará sistemas extranjeros sino que estudiará “el desarrollo particular (de Paraguay) y el estadio de la cultura tributaria” para adecuar las propuestas tributarias a las necesidades del país.

Asimismo, la ministra recordó que tras la revisión de las cuentas nacionales el pasado mayo se observó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 30 %, pero también evidenció la baja presión tributaria de Paraguay.

“Teníamos un ratio de 13,1 %, nivel récord en términos de presión tributaria, pero después del ajuste, eso se va a 9,5 %, entonces entramos en una zona ya de tasas de una presión tributaria muy baja, especialmente cuando hablamos de un país como Paraguay que tiene tantas necesidades”, apuntó.

La Comisión Técnica Económica Tributaria estará integrada por la propia ministra de Hacienda, así como por el viceministro de Economía, Humberto Colmán; la viceministra de Tributación, Liz Del Padre; y el abogado del Tesoro, Ángel Fernando Benavente.

Por parte del equipo de transición se sumarán el futuro ministro de Hacienda, Benigno López, acompañado por el próximo ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y el exviceministro de Economía Daniel Correa.

Además se contará con el trabajo de los exministros de Hacienda Ernst Bergen (2005-2007), César Barreto (2007-2008), Manuel Ferreira (2012) y Santiago Peña (2015-2017).

A ellos se sumarán expertos nacionales e internacionales, como el abogado tributario paraguayo Carlos Mersán, su colega uruguayo Leonardo Costa y el argentino Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

El próximo titular de la cartera económica, Benigno López, también acompañó a Giménez en la conferencia de prensa y aseguró que la Comisión podrá continuar su trabajo después de la toma de posesión del próximo Gobierno.

“Yo no veo ningún problema en que la Comisión continúe el trabajo una vez instalado el nuevo Gobierno, hay buen ambiente para esto, por eso estamos tratando de ganar tiempo al tiempo”, precisó López.

Al igual que Giménez, el próximo ministro tampoco detalló los puntos principales de la propuesta de reforma y se limitó a comentar que trabajarán en “analizar los informes y los insumos que tiene el Ministerio de Hacienda” de acuerdo con “tener un sistema tributario de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”.

La misión de esta Comisión será presentar una propuesta de reforma y después dependerá del Ejecutivo del próximo presidente del país, el oficialista Mario Abdo Benítez, remitirla o no al Congreso para su tratamiento.EFE