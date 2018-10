Gobierno salvadoreño advierte de los riesgos de migrar irregularmente

San Salvador, 29 oct (EFE).- El Gobierno de El Salvador advirtió hoy de los “riesgos de migrar irregularmente” y reiteró hoy su llamamiento a la población a no hacerlo, después de que este domingo unas 150 personas, a las que se unieron 350 más a lo largo del trayecto, salieran de la capital rumbo a Estados Unidos.

La viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Ludivina Magarín, confirmó este lunes, en una conexión telefónica con la cadena nacional de televisión, que “en el camino se fueron integrando más personas y cruzaron la frontera unas 500 y se quedaron del otro lado en el primer pueblo de Guatemala”.

La funcionaria instó a los ciudadanos a “no migrar, porque, aunque es un derecho, también tiene unas obligaciones y no hay que poner en riesgo a los niños y las niñas” en un viaje “tan peligroso”.

“No se dejen engañar. Esa ruta no es segura, no van a poder entrar o quedarse a vivir en Estados Unidos”, reiteró Magarín, quien recordó que los menores cuyos documentos no acrediten que van acompañados de familiares directos, “corren el riesgo de ser llevados a albergues”, donde permanecerán “hasta su mayoría de edad”.

Además, señaló que los adultos que lleven niños sin los documentos y las acreditaciones correspondientes serán detenidos y encarcelados, por el delito de trata de personas.

“Los adultos que lleven niños sin sus papeles que garanticen parentescos y permisos en esta caravana del migrante van a ser detenidos y encarcelados en Migración, ya sea en Guatemala, México o Estados Unidos por trata de personas”, insistió.

La viceministra explicó que en estos movimientos migratorios interviene “gente inescrupulosa que se está lucrando de grupos que migran de forma irregular, pero no responden por las personas en la ruta y hasta llegan a dejarlas abandonadas”.

Según la funcionaria, el Gobierno de El Salvador atendió a un grupo de personas migrantes que decidieron emprender la ruta, aunque no detalló el tipo de ayuda que ha prestado sobre el terreno.

Agregó que la red de consulados de El Salvador en Guatemala y México “está activa para brindarles el acompañamiento necesario” a quienes continúen la ruta, mientras que para aquellos que decidan desistir, el Ejecutivo pone a su disposición transporte para regresar al punto de origen.

Magarín pidió la ayuda de los medios de comunicación para “compartir el mensaje a compatriotas para que no se expongan ni arriesguen a niñas y niños migrando de forma irregular hacia Estados Unidos”.

Asimismo, agradeció a la Organización de las Naciones Unidas en el país y a agrupaciones de la sociedad civil su “apoyo” y la “enorme labor de protección humanitaria” que realizan para ayudar a “los compatriotas que viajan de forma irregular”.

La caravana, cuya convocatoria fue hecha a través de redes sociales, emprendió su viaje a pesar de los llamamientos hechos por diversos sectores de la sociedad salvadoreña a evitar migrar de esta forma por los riesgos que esto implica, especialmente para los niños y las mujeres. EFE