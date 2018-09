Gobierno venezolano insiste en negar crisis y en denunciar montaje en contra

Caracas, 10 sep (EFE).- El Gobierno venezolano negó hoy una vez más que el país atraviese por una crisis humanitaria, como denuncian varias naciones y organizaciones, y reiteró que existe una campaña internacional contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

El mismo día que Estados Unidos acuñó una reunión informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la situación venezolana, los portavoces del chavismo reiteraron que el país caribeño es víctima de un “montaje” internacional que busca la salida del poder de Maduro.

Mientras Estados Unidos presionó hoy en la ONU al resto del mundo para que deje de cooperar con la revolución bolivariana, los líderes del chavismo denunciaron injerencia en asuntos internos y volvieron a negar la existencia de un éxodo masivo de sus nacionales que está afectando a Latinoamérica.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que incluso el Gobierno está preparando una “acción internacional” por los supuestos maltratos que han sufrido los venezolanos que han emigrado al asegurar que han sido sometidos a “trabajo esclavo” y “xenofobia”, entre otras agresiones.

“Nosotros estamos preparando una acción internacional dirigida principalmente a tres eventos que ya están plenamente demostrados. Uno: el trabajo esclavo. Dos: la xenofobia y los delitos de odio y tres; el maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa.

El ministro reiteró que existe un “montaje” internacional de una supuesta crisis humanitaria en su país, una “falsedad” y una “patraña” que ha llevado a miles de venezolanos a otros países “bajo engaño” para que se justifique así una intervención internacional.

“Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias”, dijo y señaló que si Venezuela debe pedir “indemnización” a los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú por maltratar a los venezolanos que se han ido a esos territorios, lo hará.

“Le quitan el dinero a los venezolanos que van a esos países y luego los someten a trabajos esclavos (…) para poder montar el expediente de una agresión de varios países con Gobiernos de derecha o de ultraderecha”, reiteró.

Señaló que el Gobierno venezolano seguirá ayudando a los venezolanos que quieren regresar a Venezuela desde otros países de la región “que fueron sometidos a esta espantosa estafa” bajo supuestas promesas de que mejorarían su calidad de vida.

Según datos facilitados por la ONU, un total de 2,3 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

La mayor parte de los emigrados, según la ONU, citan la falta de alimentos como la principal razón de su marcha.

Por esta razón, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, consideró hoy en la reunión del Consejo de Seguridad que “Venezuela es una llamada de atención” para el mundo sobre la necesidad de actuar frente a la corrupción, pues ese tipo de comportamiento por parte de autoridades termina desembocando en problemas internacionales.

“Hemos estado hablando de Venezuela desde hace mucho tiempo, ahora tenemos que hacer algo sobre Venezuela”, avisó.

El único dirigente del chavismo que se refirió directamente a esta reunión fue el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien calificó esta cita como un “engaño” de la oposición venezolana a sus seguidores.

“Sigue la “dirigencia de la derecha” engañando a su gente y a sus financistas (…) Escuálidos les están mintiendo otra vez y a ustedes les encanta dejarse mentir, eso es absolutamente inútil”, apuntó en la red social Twitter Cabello, jefe de la ANC, un foro integrado solo por chavistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

Entretanto, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, participó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, y negó que su país haya generado refugiados en masa.

“Un refugiado es un perseguido o su vida corre peligro si regresa a su país. En Venezuela no hay refugiados, tal vez alguno es perseguido por alguna mafia, pero que haya miles, no. No hay persecución por el Estado, en absoluto. Cualquier venezolano que ha salido por razones económicas regresa a su país tranquilamente”, dijo Arreaza a los medios. EFE