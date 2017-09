González compara el secesionismo catalán con la situación de Venezuela

González, que intervino en la II Asamblea General de Madrid Foro Empresarial, pidió “por favor” a las autoridades catalanas que vuelvan a la legalidad y pongan fin a esta “aventura peligrosa” que ha generado una “dramática crisis de Estado” en España.

Lo que está ocurriendo en Cataluña “se parece mucho”, según González, a lo de Venezuela, donde Maduro perdió las elecciones parlamentarias por sufragio universal a la Asamblea Nacional y “se inventó” otra asamblea nacional constituyente.

A esta última solo se presentaron candidatos oficialistas, y no es reconocida por la oposición.

Sin pasar por el sufragio universal, “decide crear una legitimidad originaria para marcar los destinos de su país en contra de la Constitución que ellos mismos habían aprobado”, dijo González en alusión a Venezuela y al secesionismo catalán.

También advirtió de que la situación en Venezuela no se recupera con las simples apelaciones al diálogo, porque “el diálogo se queda vacío de contenido cuando no conduce al pacto y a la reconciliación, cuando no se negocia de verdad”.

El 6 de septiembre pasado, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley de referéndum sobre la independencia y el Gobierno regional firmó un decreto para celebrarlo el 1 de octubre.

A continuación, el Gobierno español recurrió la ley y la convocatoria del referéndum y el Tribunal Constitucional las dejó en suspenso. EFE