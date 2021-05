González Laya cierra gira en Suramérica con mensaje “positivo” del Mercosur

Noelia F. Aceituno

Asunción, 8 may (EFE).- Un mensaje “positivo” del Mercosur a la Unión Europea de cara a la ratificación del esperado acuerdo de bloques es parte del caudal de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, a Brasil y Paraguay, donde este sábado terminó su gira con una reunión bilateral para reforzar la agenda económica y de cooperación con ese país.

En su visita a Asunción, la primera de un canciller español desde 2015, González Laya anunció una donación de materiales médicos para la lucha contra la pandemia en Paraguay, con unas 7.000 muertes por la covid-19 y un incremento de casos que han desbordado el sistema público de salud.

Tanto ese tema como el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur fueron abordados esta mañana con el canciller paraguayo, Euclides Acevedo, a lo que siguió una rueda de prensa en la sede de la Cancillería, en el centro histórico de Asunción.

ACUERDO “PRIORITARIO”

En esa comparecencia, González Laya defendió la urgencia por ratificar ese acuerdo, tratado también en Brasil con las autoridades de este país, integrante del Mercosur junto a Argentina, Paraguay y Uruguay.

“Buscaba verificar tanto en Brasil como en Paraguay, lo he estado haciendo también con Argentina y Uruguay, si habría una disponibilidad a perfeccionar este capitulo medioambiental, en particular en materia de lucha contra la deforestación. La respuesta que he recibido es positiva”, expresó la ministra.

Las cuestiones medioambientales, en especial la deforestación de la Amazonía, son algunas de las principales reticencias por parte de algunos países europeos a la hora de dar su visto bueno definitivo al acuerdo.

En ese sentido, la ministra señaló que la UE cuenta con un “capítulo más sólido en materia de lucha sobre el cambio climático y de impulso de sostenibilidad”, si bien reconoció que “se puede y se debe mejorar”.

“Sobre todo en la lucha contra la deforestación, haciéndolo de manera recíproca, con compromisos de la UE y con compromisos del Mercosur. Y si lo hacemos, y cuando lo hagamos, podremos finalmente someter este acuerdo a su firma y a su ratificación”, acotó.

En cuanto a su concreción, manifestó que el Gobierno español espera “que ocurra en breve” y aseguró que para España se trata de un acuerdo “prioritario” por su carácter estratégico y aludió a las ventajas que conllevará para ambos bloques.

Por su parte, Acevedo dijo que el acuerdo es “importante para las relaciones comerciales” después de la pandemia y agradeció el “compromiso” para conseguir cerrarlo “en el más breve tiempo posible”.

PANDEMIA Y COOPERACIÓN

Asimismo, Acevedo calificó la visita de su par española como “un mensaje de contundencia, de cooperación y de solidaridad”, tras anunciarse una donación de dos toneladas de medicamentos para pacientes de covid en terapia intensiva.

Ello en línea con el anuncio del presidente español, Pedro Sánchez sobre la donación de 7,5 millones de vacunas para Latinoamérica, una vez que España haya vacunado a la mitad de su población.

A su vez, González Laya avanzó que su Gobierno trabajará con Paraguay en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir futuras pandemias y abogar por un acceso equitativo a las vacunas.

“Necesitamos un compromiso claro de todos los países de no poner restricciones al comercio de vacunas y un gran acuerdo para acelerar la distribución de vacunas en los cinco continentes de la manera más rápida posible”, manifestó.

140 MILLONES DE EUROS PARA COOPERACIÓN

Su visita también selló un compromiso “contundente” contra la trata de personas y, en particular, de mujeres y adolescentes.

González Laya recalcó que una sociedad democrática “no puede seguir aceptándose la discriminación de la mujer”, una situación para la que Acevedo apostó por implementar una “política de género en el sentido progresista de la palabra” para iniciar “un proceso liberador”.

Además, España seguirá impulsando la cooperación al desarrollo en Paraguay, para la que ha dispuesto 140 millones de euros para el periodo 2020-2023, que se destinarán al saneamiento del agua, al desarrollo rural y la Formación Profesional para favorecer el empleo entre los jóvenes.

González Laya llegó a Asunción la tarde noche del viernes, siendo recibida por el presidente del país, Mario Abdo Benítez, para finalizar la visita con un encuentro con autoridades y personal de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Ello tras la VII Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política Bilateral Paraguay-España que precedió a la rueda de prensa de los dos cancilleres.