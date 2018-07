González y Mora asumen el reto de reemplazar a Castillo en Pumas

México, 17 jul (EFE).- El paraguayo Carlos González y el chileno Felipe Mora, refuerzos de Pumas de la UNAM, coincidieron este martes en que han asumido el reto de tomar el mando en la delantera del equipo tras la partida del goleador chileno Nicolás Castillo.

“Sabemos lo que Nico hizo, dejó una marca importante, uno también tiene metas y objetivos como venir a triunfar”, dijo González, ex jugador del Necaxa.

El paraguayo indicó se debe tener cuidado en lanzar promesas al aire y aunque llenar el lugar de Castillo no debe ser una tarea imposible, admitió que necesitarán el apoyo de todo el equipo.

Castillo, quien marcó 26 goles con los Pumas, se convirtió en jugador del Benfica de Portugal para la próxima temporada, luego de ser el referente del conjunto de la UNAM en las últimas campañas.

Según González, de 25 años, vivió una pronta adaptación al equipo dirigido por el entrenador mexicano David Patiño. Aunque el paraguayo se ha concentrado en jugar en la delantera, durante los partidos de pretemporada ha hecho mancuerna en punta con Mora.

“Nico hizo las cosas muy bien aquí en Pumas y yo vengo aportar mí grano, como lo he hecho en otros equipos, tuve la oportunidad de hablar con Nico cuando estuvimos en la selección, me dijo maravillas del club, en especial cómo te trata a la gente”, declaró Mora en conferencia de prensa.

El chileno no se siente en deuda con el Cruz Azul de México, su ex equipo, porque aportó una cuota goleadora importante, como hace tiempo no ocurría en el conjunto dirigido por el portugués Pedro Caixinha.

“Hoy me toca estar en Pumas, con responsabilidad y ganas, Un reto en mí carrera, lo asumo como tal y espero poder retribuirlo a los hinchas”, dijo el seleccionados chileno.

Pumas visita el viernes a los Tiburones del Veracruz en el partido inaugural del torneo Apertura 2018 del balompié mexicano.

La campaña pasada el equipo del técnico David Patiño finalizó la fase regular en el séptimo puesto con 24 puntos.

En un duelo clásico del fútbol mexicano, Pumas cayó en la fase de cuartos de final con el América del entrenador Miguel Herrera. EFE