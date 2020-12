Goodell descarta que la NFL busque “favores” con vacuna contra la covid-19

Tampa (Florida, EE.UU.), 14 dic (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, declaró este lunes que su organización no tomará ningún tipo de privilegio a la hora de recibir la vacuna contra la covid-19, a pesar de que esté cerca la celebración del Super Bowl LV.

Goodell dijo que aunque la vacuna se distribuya a los hospitales de Estados Unidos, jugadores y personal de la liga no se la pondrán hasta que les corresponda como al resto de los ciudadanos, sin importar que la celebración del Super Bowl LV sea el próximo 7 de febrero.

Lo que sí prometió Goodell fue que la NFL estará preparada para “adaptarse y evolucionar” en relación al coronavirus, que ha afectado a 16,5 millones de personas infectadas por la covid-19 y provocado la muerte de más de 300.000 en Estados Unidos.

“No planeamos que nadie de nuestro personal sea vacunado antes del Super Bowl”, declaró Goodell, un día después de asistir al partido entre los Buccaneers y Vikings de Minnesota, en Tampa, sede del Super Bowl LV.

“(La vacuna) es algo que se maneja en niveles más altos y dada la prioridad para los trabajadores de la salud, rescatistas y quienes están en las líneas de más riesgo. Nosotros no entramos en esas categorías, así que no anticipamos eso (adelantarnos) y no lo planeamos”, subrayó Goodell.

La liga aún no determina la capacidad para el Super Bowl LV en el Raymond James Stadium, que ha estado al 25 por ciento de su aforo desde la Semana 6 de la temporada regular, máximo permitido bajo los protocolos de los Centros de Enfermedades Contagiosas (CDC, en inglés), que es de 16.000 aficionados.

Ron DeSatins, gobernador de Florida, dio permiso a los estadios del estado de abrir a máxima capacidad como parte de la Fase 3 del plan de reapertura en octubre pasado y ha sido objeto de duras críticas por sus agresivas estrategias de reapertura, pero los equipos de la NFL no han aumentado la entrada a sus partidos del 25 por ciento del aforo.

Goodell dijo que DeSantis no ha pedido que se aumente el número de aficionados en las gradas y ahora intentarán que los que vayan a estar en el Super Bowl lo hagan de manera segura.

“El gobernador ha apoyado mucho el Super Bowl, pero también entiende la importancia de hacerlo de forma segura y responsable. Nos ha apoyado y lo apreciamos”, agregó Goodell.

La liga también tiene confianza en la posibilidad de organizar eventos pese al aumento de casos por COVID-19 en Florida, porque de acuerdo a Goodell, el sistema de rastreo de la liga es una razón de optimismo.

Goodell fue categórico al asegurar que la NFL ha trabajado duro para no ser parte del problema sino de la solución y trabajar siempre en favor de la comunidad con los últimos adelantos disponibles en la lucha contra la covid-19.

En general, Goodell dijo sentirse animado por lo que vio en Tampa y lo que ha visto alrededor de la liga sin reporte de contagios provocados por la asistencia de aficionados a los estadios y en especial lo sucedido en el Raymond James Stadium.

“(El Super Bowl) será diferente y nos aseguraremos de tomar precauciones y usaremos nuestra plataforma para asegurarnos también de que nuestros aficionados hagan las cosas con responsabilidad y seguridad”, agregó el comisionado.

Goodell reconoció que la pandemia podría hacer que los equipos que participen en el Super Bowl retrasen su llegada a Tampa en vez de pasar toda una semana en la ciudad, como es tradicional, pero la decisión se tomará cuando se acerque la fecha.

La Opening Night, cuando jugadores de ambos equipos se reúnen con los medios, se hará virtualmente, mientras que la alfombra roja del evento de gala NFL Honors también tendrá cambios que se enfocarán en su cobertura para la televisión.

“Trabajaremos con la nueva realidad que se nos presenta, pero con el convencimiento que tendremos una gran celebración del Super Bowl LV”, agregó Goodell. EFE

