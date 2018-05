Gordillo: “El Real Madrid ganará la final de dos a cero en adelante”

Madrid, 24 may (EFE).- Rafael Gordillo, exjugador del Real Madrid, ve al equipo de Zinedine Zidane claramente favorito en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, y aseguró que “ganará de dos a cero en adelante” para conquistar la decimotercera.

“El resultado va a ser de dos a cero en adelante favorable al Real Madrid. He visto jugar al Liverpool y tiene un equipo bastante fuerte en ataque, pero le vi jugar contra el Manchester City y la defensa no me gustó mucho”, aseguró en una conversación con Efe.

Gordillo coincidió con la generación de ‘La Quinta del Buitre’ en los siete años que estuvo en el Real Madrid. Ganó prácticamente todo, menos la Copa de Europa.

“Los siete años que pasé en el Real Madrid fueron espectaculares. Cuando no ganas una competición que te gusta mucho siempre te queda esa espina, pero es lo que me tocó vivir con mi generación. Aún así me siento contento con lo que he hecho en mi carrera. Con el paso de los años veo a los jugadores y me alegro mucho por ellos porque soy bético pero también un madridista más”, reconoció.

Escribió historia madridista en el lateral izquierdo como hoy en día hace el brasileño Marcelo. “Técnicamente es mejor que yo. Tiene un fútbol muy brillante. Hoy en día el fútbol ha variado y mi manera de jugar al fútbol era otra. Yo era un defensa raro y en los últimos años hasta jugaba por delante. Me metían a alguien por detrás, ya fuera Solana o Camacho”.

De la actual generación a Gordillo le habría gustado enfrentarse a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dominadores del fútbol mundial, como hizo en su época con otras leyendas. “A los grandes jugadores siempre hay que tenerlos cerca. En mi caso me he enfrentado a Maradona cuando jugaba en el Nápoles y a Johan Cruyff en el Barcelona. Eran jugadores que daba gusto verlos”.

“Yo pensaba hacerlo lo mejor posible, darles la mayor guerra e intentaba ganar el partido, pero sentía admiración. Yo los veía y decía ¡voy a jugar contra Maradona!. Era el mejor que había, no existía otro. Cruyff y Maradona eran futbolistas tocados con la varita de Dios”, sentenció. EFE