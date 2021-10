Graban otra agresión entre niñas de 12 años; ahora en la Colonia Méndez Arceo

A tan solo a una semana de la agresión registrada en la colonia El Ciprés

Durango.-Un nuevo video circula en redes sociales, sobre otra pelea entre niñas menores de edad, ahora en la Colonia Sergio Méndez Arceo, en este nuevo video se agrava más la violencia, pues se aprecia claramente que interviene la madre de una de ellas que golpea a la otra menor de edad, según testigos en el lugar la pelea se originó entre las niñas de 12 años, por la disputa sobre un muchacho de 13 años de edad.

Según la información recaba por Contacto Hoy este nueva agresión se registró el viernes a las 10 de la noche en la citada colonia, en donde vecinos le pedían a la señora “Tencha”, que no se metiera, y si lo hacía que las separará, pero que no le pegara, hasta el cierre de esta nota informativa no se tiene información sobre personas detenidas por esta riña, por lo que estaremos muy atentos al reporte de las autoridades, para darle puntual seguimiento a esta nueva agresión, ocurrida a tan solo a una semana de lo pasado en El Ciprés en donde la riña fue para obtener likes en Facebook.

