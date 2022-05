Durango.-Un par de adolescentes de unos 14 años de edad fueron captadas en video durante una pelea ocurrida en la calle Negrete, justo frente a la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (ESIMA) No. 6.

La disputa se desarrolla ante la mirada de otros estudiantes y, al parecer, algunos adultos, que no intervienen durante el desarrollo de la grabación. Ambas jovencitas portan el uniforme de la referida institución, que no no ha emitido postura al respecto. Se desconoce, de igual forma, el motivo de la discusión.

🥊🥊 Graban “salvaje” pelea entre alumnas de la secundaria ESIMA. #Durango pic.twitter.com/QGP59JpMW8 — Contacto Hoy (@ContactoHoy) May 6, 2022

