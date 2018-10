Griezmann: Año pasado no estaba bien y fue la culpa de no pasar en Champions

Madrid, 3 oct (EFE).- El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, asumió este miércoles, tras el triunfo ante el Brujas en la Liga de Campeones, la “culpa” de la eliminación de la pasada temporada en el máximo torneo europeo, porque “no estaba bien, no tenía la cabeza para jugar y estar al cien por cien”.

“El año pasado yo no estaba bien. Mentalmente no tenía la cabeza para jugar y para estar al cien por cien para los partidos importantes y para mí eso fue la culpa de no pasar la ‘Champions’. Este año es diferente, estoy muy bien y eso es una ayuda importante para el partido”, declaró el internacional francés en zona mixta.

Este miércoles marcó dos goles y dio la asistencia del tercero en el Wanda Metropolitano contra el Brujas. “Es un estadio que se me da bien. Es verdad que estoy muy bien, muy feliz en mi vida privada y eso se refleja en el campo. Y luego disfruto con los compañeros que tengo aquí e intento hacerlo lo mejor posible”, aseguró.

Después de una pretemporada condicionada por el Mundial, del que fue campeón con la selección francesa, el atacante se encuentra “muy bien”. “Tengo la suerte de tener el mejor preparador físico de Europa, que es el ‘Profe’ Ortega, y me ayuda mucho a estar bien en el campo. La pretemporada que hacemos con él nos ayuda. A nivel físico estoy muy bien”, apuntó el delantero, al que también se le ve en muchas ocasiones bajar al medio para incluso armar el juego.

“Veo a mis compañeros que necesitan salir de nuestro área, de coger aire y los delanteros tenemos que poner pausa y de vez en cuando acelerar. Intento hacer lo más fácil y lo mejor para el equipo y a veces hay que poner pausa”, continuó Griezmann, conectado con Diego Costa para el 2-1 que desató el triunfo del Atlético.

“Diego, aunque no meta goles, te libera muchos espacios, nos hace la vida más fácil, como hemos visto en mi segundo gol, que coge el espacio, la pone atrás y sólo tengo que rematar”, añadió el jugador, que advirtió, sobre el 1-1 del Brujas, que Simeone les había “avisado” de Danjuma, el autor del tanto, y “al final” marcó gol.

“Son un equipo difícil, muy bien trabajado tácticamente y cuando nos han empatado nos han complicado las cosas, pero con la ayuda de la gente ha sido mejor”, expuso del encuentro Griezmann, que también fue preguntado por Thomas Lemar y Rodri Hernández.

“Lemar es uno de los únicos jugadores que ha entrado rápidamente en el once. Eso demuestra la confianza que tiene el entrenador hacia él y para nosotros es un jugador muy importante. Pero yo que le conozco, que le he visto en los entrenamientos y en otros partidos con el Mónaco, todavía no está a su nivel y lo vamos a disfrutar más cuando esté en el ‘top'”, señaló sobre su compatriota.

“Y Rodri es un jugador que va a ser muy importante. No está al cien por cien, como Thomas (Lemar), Gelson (Martins) o Niko (Kalinic), pero cuando estén muy bien el equipo va a dar un nivel más y está en nosotros ayudarles”, añadió. EFE