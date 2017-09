Griezmann: “Es un orgullo meter mi nombre en la historia del club”

Madrid, 16 sep (EFE).- El francés Antoine Griezmann, delantero de Atlético de Madrid, señaló en la sala de prensa del nuevo Metropolitano, sobre su gol, el primero en el estadio, que “es un orgullo” para él “meter” su nombre en el historia del club.

“Siempre pienso en lo colectivo y son tres puntos muy importantes. Después de tanto partido fuera de casa, hemos hecho un partido bueno. Nos ha costado ofensivamente, pero al final, gracias a una gran jugada de Angelito (Correa), hemos hecho el gol”, dijo el futbolista.

“Es un orgullo meter mi nombre en la historia del club y del estadio. Ojalá vengan muchos más. Me toca seguir trabajando para el equipo”, añadió.

Griezmann reconoció que no ha empezado muy bien la temporada. “Es verdad que no he empezado muy bien la temporada, por la expulsión el primer partido por unas palabras que no se debieron dar, pero tengo 26 años y de todo se aprende. Me queda mucho por aprender”.

“Pero por suerte ha entrado hoy el gol y eran tres puntos importantes y ahora nos toca San Mamés, que es un campo complicado”, añadió.

Preguntado el porqué decidió quedarse en el Atlético este verano y si Simeone influyó en esa decisión, indicó que “siempre”, desde que llegó al club, el entrenador le ha dado confianza.

“Cuando llegué, me dio confianza, y también los capitanes, que son muy importantes para mí. Hacen que me sienta bien y que esté en las mejores condiciones para estar al mejor nivel. Ojalá pueda rendir en el campo porque el club, el mister y los compañeros han hecho todo para que estuviera bien”, explicó.

Sobre si la afición ha perdido predilección por él, Griezmann señaló que en el calentamiento le cantaron y animaron. “Me cantaron mi canción. No he perdido el ánimo de la afición. Ellos esperan muchas cosas de mí porque estos años he estado a un gran nivel y no quieren que me echen al minuto 60. Quieren goles y trabajo y eso es lo que quiero dar. Guardo los buenos comentarios de la gente, no los malos”.

El jugador declaró que, tras el gol, se acordó de su familia. “He pensado en mi familia, que tampoco han vivido muy bien este comienzo. Por eso me fui a ese córner, porque arriba estaba mi familia. Tenía muchas de celebrar un gol en casa. Espero que vengan muchos más”.

Griezmann indicó también que todos tienen ganas de celebrar un título, y él el primero. “Es fácil decir aquí que tenemos equipo para ganar un título y difícil en el campo. Hay que demostrarlo en el campo. Vamos a hacer todo lo posible por estar en lo más alto. Todo el mundo tiene ganas de celebrar un título y yo el primero. EFE.