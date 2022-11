Siete Días de Grillas

El fallecimiento hoy de la octava víctima de meningitis y la aparición de diez casos más en las últimas horas, confirma nuestra sospecha de que todo lo previsto ha sido rebasado.

Y lo peor, que no obstante los avances científicos en el mundo, nadie sabe qué hacer para contener la terrible contaminación que está en ascenso y que no tiene para cuándo terminar.

El doctor Alejandro Macías, infectólogo de prestigio mundial, está pidiendo comprensión y empatía con las víctimas y sus familias, pero… ¿será suficiente para admitir la muerte de todas esas mujeres, en su mayoría menores de 25 años?

Explica que tenemos que estar tranquilos, sabiendo que se está haciendo el mejor procedimiento posible para atender a las más de sesenta personas encamadas, aunque… también se nos dijo que no hay cura, entonces cómo ser empáticos.

No se ha confirmado, pero nuestras sospechas crecen en lo que comentamos ayer, que hay en riesgo o en muerte cerebral nueve mujeres, y que sigue latente el peligro de que el número de afectados supere cualquier previsto.

Tiene Durango temas igualmente importantes, pero ninguno como este que, sin ninguna necesidad y por la irresponsabilidad o las malas costumbres de algunas personas, estén sufriendo decenas y quizá pronto serán centenas.

Sabemos de la desesperación por que atraviesa el gobernador Esteban Villegas, puesto que a su paso por la Secretaría de Salubridad conoció a la mayoría de los involucrados en tan grande tragedia.

No obstante conocerlos, y tener alguna relación con ellos, lo advirtió al principio del problema, que se actuará con todo el rigor de la ley para sancionar a quienes tuvieron mala práxis, que no hicieron lo que tenían qué hacer.

Es muy molesto para el mandatario estatal, lo entendemos y lo vemos, pero tiene que actuarse. Bueno, se está actuando y en el supuesto hay órdenes de aprehensión, al fin que no es error de alguien de su equipo, sino del sexenio pasado y eso, de alguna forma, lo ha tranquilizado relativamente, porque al final es Villegas el encargado de todo lo que pase en el estado.

Apenas ha visitado algunos municipios el gobernador Villegas en su propósito de recorrer la entidad intentando recuperar la confianza perdida en la administración pasada, y lo está haciendo bien.

Municipios y Gobierno del Estado se distanciaron mucho en el sexenio pasado. Las relaciones entre ambas instancias estaban perdidas por el incumplimiento de compromisos del estado con los municipios.

Ahora, Esteban se ha propuesto recuperar aquella confianza yendo hasta donde sea necesario para convencer a la gente que a Durango le irá bien el año próximo, que ya no habrá nada de los abusos del pasado.

Algunos no le creen, piensan que es una más de las promesas y confían, pero sin convencerse, de que las cosas serán distintas.

Antes, la administración estatal ha hecho llegar ya las participaciones federales y quizá pronto habrá de recuperarles las partidas que retuvo ilegalmente el gobierno pasado, pero por lo pronto los nuevos compromisos se están cumpliendo.

Eso es lo que cuenta, que a pesar de los dos meses y días que tiene la nueva administración, ya se advierte otra mano, otra intención y otro objetivo que ojalá llegue a feliz puerto, luego de tanta desgracia.

Si ustedes pueden todavía cancelar el viaje a Qatar, les aconsejaríamos que lo hicieran sin pensarla dos veces, al final, el gobierno de Doha ha prohibido la cerveza en cualquiera de sus presentaciones en toda Arabia Saudita durante el mundial que inicia en unas horas.

No presumimos, pero sí aseguramos que nosotros logramos cancelar a tiempo para no ir a vernos deshidratados y sin una chela al alcance, porque no se venderá en ninguna parte. Y allá, deben saberlo, no hay “ventanas” ni “mercado negro”.

No hay manera de comprar alguna “chela”, aunque fuera al tiempo. Su comercialización está prohibidísima. De una fuerte dosis de latigazos no los salva nada ni nadie. No sabemos qué harán los millones de seguidores de los “ratones verdes” que ya están allá, lo mismo que los hooligans y otras plagas de aficionados que no dan paso si no llevan la “kaguasaky” en la diestra.

Sabrán nuestros lectores que el problema ya explotó en el mundo futbolero, pues la Budweiser entregó un bonche grandísimo de millones de dólares a la FIFA para que se pudiera vender la americana alegría a todos los asistentes al mundial y eso no será posible.

Allá, por si lo ignoran, por alguna regla religiosa no se puede tomar cerveza al aire libre. Incluso en lugares cerrados es algo poco probable su comercialización y consumo. Para poder consumir agua amargosa es inevitable cumplir con una serie de reglas entre las que está la edad, la residencia y demostrar el estatus en que se encuentra allá, y a veces ni con el pasaporte en la mano se consigue una helada. Es posible comprar en algunas tiendas, pero solo para llevar y consumir en casa, nunca al aire libre. Vamos, ni en el desierto se puede uno tomar sus heladas, está penadísimo y a veces todo se arregla con una serie de latigazos inmisericordes.

Saben qué, mejor no vamos a Qatar, y se lo advertimos a los que están en camino o están pensando hacer el cansadísimo viaje.



Justo eso es lo que le recriminan a Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado, el haber concedido la sede del mundial a un país poco atractivo para las grandes cerveceras y vitivinícolas.

Nada más en México, los partidos serán por allá de las 5:00 o 6:00 horas, ¿quién carajos va a levantarse a tomarse un par de caguamas para ver las derrotas del tricolor?

Igual pasará en Estados Unidos y todo Sudamérica, pues serán los juegos a deshoras, cuando todo mundo está dormido y ni quién vaya a pensar en cerveza o vino a esa hora.

La temperatura en Qatar para estos días es muy parecida a la de Durango, de Guadalajara, de Saltillo, etc., de modo que no hay mucho calor como para pensar en la beberecua.

La carretera Francisco Zarco, que es el camino de La Granja a Tepehuanes, cada vez está más angosta por el clima, el viento y el rodaje en constante incremento.

Ya le dimos una pasada y, saben qué, que efectivamente es más angosta de la que se construyó hace medio siglo, por lo menos. Ha sido bandera de campaña de políticos como Gerardo Galaviz.

El exalcalde de Nuevo Ideal prometió hasta el último esfuerzo ante las instancias estatal y federal para que se construyera una nueva carretera, como debe ser, pero nunca avanzó nada y… a estas alturas Galaviz ya anda en otros vuelos que lo menos que recuerda es la promesa que hizo en el 2020 para el caso de llegar a la alcaldía de la antigua estación Patos.

Es una vergüenza que a pesar de la enorme riqueza que mueve ese camino, en bienes, personas y materiales, y que cada vez precisa de una mayor circulación, nadie traiga el tema en su agenda, nadie de los políticos claro.

No es broma decir que cada vez es más angosta porque esa es la realidad, la vemos mucho más pequeña que lo que se construyó originalmente, sobre todo en su área de rodamiento.

Vemos que la orilla del camino se ha ido desmoronando poco a poquito hasta quedar un camino muy bueno pero para motociclistas, pero por ahí transitan grandes camiones cargueros, autobuses, troceros, etc., etc., y como es natural, cada vez es más peligroso transitar por esa rúa que ha cobrado decenas o cientos de vidas por esa causa.

Ya pasaron las campañas locales, ya es hora que alguien empiece a hacer ruido para exigir un nuevo camino hacia Tepehuanes, o de plano empezar a hacer escándalo con nuestros paisanos en los Estados Unidos para que patrocinen lo que aquí no es posible.

Justo el día de la inauguración de la única torre inteligente en Durango, la Torre V1, registró un incendio que pudo acabar con todo de no haber sido por la rápida acción de personal del inmueble y sobre todo de bomberos estatales.

El fuego no era mucho al momento en que arribaron los “tragahumo”, pues el personal ya había hecho su trabajo, pero que se contuvo precisamente con la estrategia aplicada por los bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las llamas fueron contenidas en un máximo de cinco minutos, pero de no haber sido por los bomberos de otra cosa estaríamos hablando.

Y sí, el único edificio inteligente que existe en Durango quedó a deber. Muchas personas que se hallaban en la torre se vieron imposibilitadas a salir, antes se fueron pisos más arriba esperando que el humo no les alcanzara, como finalmente y para su fortuna ocurrió, pero saben todas esas personas que el moderno edificio puede convertirse en una gran caja mortuoria, a pesar de los avances con que fue edificado.

Los sistemas de auxilio, escaleras de escape o puertas antiincendios, quedaron a deber o no existen, de manera que todavía tienen la oportunidad de subsanar esas pequeñas fallas que dejaron algunos diez lesionados, aunque ninguno con heridas de muerte, que fue lo importante, pero que pueden aplicarse para evitar que ocurra un nuevo incidente.

Una persona murió aplastada por los troncos que transportaba un camión cerca de Santiago Papasquiaro, pero… ya son muchos los accidentes que suceden en torno a ese tipo de vehículos.

Regularmente no traen señales de ninguna especie, mucho menos luces o advertencia alguna que imposibilitan la visibilidad y por eso muchos llegan y se estrellan en la parte posterior del camión.

No imaginamos cómo traía atada la carga el chofer, que ha sido detenido, pero… de seguro las “aseguró” con unas sogas, cuando el volumen de la carga precisa el tipo y número de bandas con las que es obligado contener la trocería.

Los policías que detectan este tipo de anomalías se preocupan más por su “cuota”, en vez de pensar que junto con la “cuota” debe ir un monto igual o superior al que ha de aplicárseles como sanción, porque mientras los policías sigan dejando pasar esas gravísimas indiferencias, los accidentes seguirán registrándose y las muertes también.

El presupuesto que cada año asigna el Gobierno Federal al estado de Durango usualmente es causa de opiniones tanto a favor como en contra, debido a la importancia que tiene la distribución que propone el presidente y aprueba el Congreso de la Unión, pues la cantidad autorizada será la base para programas y obras que se llevarán a cabo en la entidad.

La polémica surge por los análisis que realizan tanto los gobiernos como los actores políticos con respecto a lo que se ejercerá, lo cual no es excepción en este momento, pues mientras legisladores y dirigentes de los partidos que formaron la coalición del PAN, PRI y PRD para las elecciones que se realizaron este año señalan que son insuficientes los recursos, que si bien hay un porcentaje de incremento con respecto a lo que se autorizó para este 2022 es insuficiente porque no supera la inflación que se registró en los últimos meses, además de indicar que no hay recursos para obras de infraestructura que se requieren en la entidad, con excepción del programa “Agua Futura” para la región lagunera.

Mientras que los dirigentes, militantes e incluso legisladores locales de la otra alianza, formada por Morena, PT y PVEM, aseguran que la entidad tendrá un mayor presupuesto para este año, percepción que coincide con la del gobernador del estado, quien en días pasados dio a conocer una cifra importante, resultado de la suma del presupuesto autorizado por el Legislativo federal, los recursos para proyectos que se concursarán, las inversiones directas de las secretarías federales y los programas sociales.

De esta manera solo queda esperar que al margen de las discusiones sobre si es más o menos el dinero autorizado, en realidad lleguen a Durango los más de 80 mil millones de pesos que señaló el mandatario estatal, porque no hay duda que el estado los necesita.

La que anda toda emocionada y haciendo cuentas muy alegres es la titular de la Dirección Municipal de Fomento Económico, Valeria Gutiérrez, quien dio a conocer que un total de 2 mil 600 empresas es el padrón que conforma el Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) de las cuales la mayoría se abrió este mismo año.

Lo que no sabe o no le han dicho, es que tan positivas cifras no se deben al interés de comerciantes, microempresarios o emprendedores de formar parte de este sistema, pues está canija la situación económica y la crisis, sino que misteriosamente fueron obligados a registrarse como si apenas iniciaran actividades por la administración pasada, obviamente esta tarea estuvo a cargo primeramente de los tan serviciales inspectores municipales.

Y es que negocios ya establecidos por varios años se encontraron con la novedad de que en lugar de solo realizar el tradicional refrendo, en los primeros meses de este 2022 tenían que hacer el trámite como si fuera comercio nuevo, es decir, volver a pagar el registro al SDARE y aparte pagar por la supervisión que hace personal de Salud Pública y Protección Civil.

Tal vez por ser el “año de Hidalgo” el anterior gobierno panista de la capital no quiso irse con las manos vacías y realizó un barrido por toda la capital para “exhortar” a través de Inspección Municipal a todo aquel local, puesto, carromato y hasta triciclo que pareciera realizar una actividad comercial, por lo que a los ciudadanos no les quedó más remedio que acudir a darse de alta pues corrían el riesgo que de no hacerlo obviamente los iban a multar y a clausurar…

WhatsApp