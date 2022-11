Grillos del 12 de noviembre del 2022

Sí le irá bien a Durango el año venidero dice el gobernador Esteban Villegas. Asegura que el presupuesto para 2023 trae un aumento de poco más del 8%, fabuloso para intentar recoger el tiradero.

Las buenas migas que están haciendo el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el gobernador Villegas Villarreal están rindiendo los frutos que advirtió el otro día el alto funcionario.

Aseguró que a Durango le va a ir mucho muy bien, y hoy, lo estamos viendo en el presupuesto federal autorizado por la Cámara de Diputados. Incluye un incremento sustancial que mucho servirá para dejar atrás esa historia de terror.

Adán Augusto comentó en la tribuna del Congreso local que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso un trato preferencial a Durango para que Esteban pueda hacer efectivo su plan de trabajo ofrecido en campaña.

Advertir que, junto al incremento de poco más del ocho por ciento en el presupuesto anual, todavía cabe la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba que por poco que pareciera, porque a algunos les parece una pobreza lo autorizado, será más de lo que no tuvo el sexenio pasado. En otras palabras, van mucho muy bien las relaciones de Esteban con Adán Augusto. ¡Enhorabuena..!

La marcha de mañana para defender al INE marcará un antes y un después en la era de Andrés Manuel López Obrador. Se realizará en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y en todos los estados de la República.

Es impredecible el resultado de la convocatoria, pero por lo pronto despertó ya la indiferencia del jefe de la nación, y hasta los retó.

No sabemos si los organizadores de las marchas estén poniendo autobuses para transportar a la gente, pero… qué más da. Ese recurso lo tienen en primer lugar todos los partidos políticos, por qué no lo aprovecharían los ciudadanos de a pie.

Anunciada la marcha para este domingo, de pronto se anunció el montaje de una cancha de beisbol sobre el zócalo capitalino con lo que impediría cualquier caminata por la plaza principal de México.

Los inconformes habían diseñado el recorrido hasta Palacio Nacional, pero en virtud de la cancha portátil, cambiaron el final al Hemiciclo a Juárez, por calle Juárez precisamente, aunque el espacio resultó insuficiente para lo que se espera y modificaron el rumbo hacia el Monumento a la Revolución, que es una área mucho más amplia.

Lo más lamentable, dicen los que saben, es que el guía moral y dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador, suficiente tiene con las enfermedades propias de la edad como para meter en cintura a las afamadas corcholatas.

Esta semana se la llevó completa en el plano nacional la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que trajo al escenario una serie de datos que los más desconocían, las cuarenta y tantas propiedades de Ricardo Monreal, pero luego el exgobernador zacatecano sacó las ochenta y tantas de Layda y su equipo cercano de colaboradores, entre ellos varios familiares.

O sea que, ahí la llevan haciéndose el “hara kiri” las figuras principales de la sucesión, pues aseguran que Layda está representando los intereses de Claudia Sheinbaum, de ahí lo duro que le está pegando a Monreal.

Hace días que Claudia dejó por la paz a Marcelo Ebrard, dispuso de la gran millonada entre medios para que le peguen duro y a la cabeza, y aunque al tiempo, se documenta la campaña sucia al despintar las bardas del canciller.

Los que saben dicen que Adán Augusto López ha aprovechado la distracción de Sheinbaum para recorrer el país con el cuento de la reforma para dejar a los soldados en la calle hasta 2028, pues así ha visto mejorar su clasificación, aunque sigue estando lejos del podium.

Otros piensan que las circunstancias favorecen al carnal Marcelo, pues estos días ha nadado de muertito y ha podido consolidarse en la punta sin hacer mucho ruido, o será esa la intención, de no hacer olas para poder avanzar y… está avanzando.

Monreal, el bueno (David es el malo) sigue diciendo que irá en la boleta presidencial a pesar de que ni AMLO ni nadie de sus cercanos lo han sumado al grupo de corcholatos que van por la candidatura.

No tenemos idea de en qué se basa esa seguridad y optimismo que por donde quiera va subrayando el líder senatorial, a quien muchos ven fuera de Morena por haberle dicho sus verdades a Mario Delgado.

O sea que, a Ricardo no lo podemos perder de vista. Consideremos su dicho, su afirmación, su positivismo a pesar del cuadro chico que abrió su jefe López Obrador y que no lo tomó en cuenta.

Monreal, por si no sabían, tiene ya integrados comités promocionales en prácticamente toda la República, en toda. Algo en lo que ha trabajado no hace meses, sino años, pues ha recorrido el país diversas ocasiones y ese es el resultado. Antier, medio centenar de senadores de otros partidos le firmaron un pacto de trabajo a favor de México y, quién sabe qué avances más nos tenga preparados.

Va contra la corriente, sí, pero… los que le conocen dicen que es bueno en mar abierto luchando contra las olas más feroces, que más de una vez lo han visto salir con banderas desplegadas.

Esto es, que contra la idea de López Obrador, nosotros sumamos a Ricardo a la lista, y lo colocaríamos entre los primeros tres. Su imagen es positiva a nivel nacional, no es hombre de escándalos, sino alguien bien visto en el grueso de la población, la verdad.

Que llegaría a la contienda un poco rezagado, sí, pero… como dijo Vicente Fernández, lo importante es saber llegar, con dinero y sin dinero.

Esteban Villegas, no obstante las condiciones extremas en materia económica que recibió del sexenio pasado, ordenó la atención inmediata y con todo lo que implique en gastos a las personas afectadas por el brote de meningitis.

También ordenó que el asunto sea lo más transparente posible, que no se le tape nada a nadie y que se conozca todo lo que se tiene que conocer para evitar que vuelva a suceder.

Se dijo en un principio que ocurrió en un hospital, el Del Parque, luego en otro el Santé; más tarde en el hospital del ISSSTE y ahora hasta se habla de que otro contagiado salió del IMSS, pero contra lo que pareciera se está manejando el tema sin ninguna restricción.

Esta mañana, por desgracia, nos desayunamos con la noticia de la muerte de la cuarta persona alcanzada por ese terrible mal.

Nada tenemos qué esconder, ni taparle a nadie nada, todo está fluyendo con libertad, aseguró ayer el gobernador, pero… las benditas redes sociales no paran: piden que se hable con la verdad, que se diga exactamente qué pasó y que digan cuánto repartieron los hospitales privados para que no trascendiera. También que el brote es mucho más delicado de lo que parece, pues estima en más de 200 los afectados, y eso no es cierto, al menos en este momento, cuyos números rondan los 50 contaminados y 4 occisos.

Y la verdad: ni los expertos de COFEPRIS, investigadores del Gobierno Federal, han podido dar con el origen preciso de la contaminación, de modo que no se debe especular en base a lo que la gente cree.

Por eso, y qué bueno, la anotación de la secretaria de Salud, la Dra. Irasema Kondo, quien pide a la sociedad que se conduzca por los informes oficiales y no por lo que consideren las redes sociales, pues por ahí se filtran muchos desquiciados con sus ideas torcidas o retorcidas.

No es cosa menor la denuncia contra el exalcalde de Nuevo Ideal, Gerardo Galaviz Martínez, sería, en caso de confirmarse, la caída estrepitosa del que fuera considerado el “tapado” o “el bueno” para la conducción panista.

El actual alcalde José Luis Gracia Márquez ofreció rueda de prensa ayer temprano y denunció que Gerardo vendió terrenos municipales que generaron un ingreso de más de 20 millones de pesos, pero que a los pocos días se volvieron de humo.

La denuncia adquiere una incalculable importancia si consideramos que Galaviz, junto con Mario Salazar, eran los sobrevivientes a la elección blanquiazul. Mario se queda solo en la pelea, pero desconocemos si se pospone la elección o se sigue adelante y ya no requerirá votación, pues Salazar es el único.

Sostiene Gracia Márquez que los terrenos eran propiedad del municipio y de forma por demás arbitraria e ilegal los vendió Galaviz cuando aún era el jefe edilicio. Aparentemente ingresó el dinero a la hacienda municipal, pero… “se hicieron humo…” a los pocos días.

Todavía hasta esta mañana Galaviz no levantaba la mano para desnegar o asentir la denuncia de Gracia, pero de ser cierto y, sobre todo, si es pasión, que se le borre el liderazgo panista al que estaba apuntado y para el que ya faltaban algunas cosas menores, mero trámite.

Los resultados de la consulta infantil y juvenil que realizó el INE en el 2021 sin duda deben ser motivo de reflexión, no solamente por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino por la población en general, pues además de tratarse de un ejercicio que fomenta la participación en temas de interés general en las nuevas generaciones, también refleja en gran medida la situación en la que se encuentra actualmente la sociedad en el país, a través de la opinión de niñas, niños y adolescentes, quienes de manera muy clara y directa expresaron su punto de vista en las preguntas que se les hicieron tanto en casillas que se instalaron en distintos lugares de la entidad, como también a través de las que funcionaron de manera virtual, donde se expresaron sobre distintos temas que fueron desde el cuidado del medio ambiente hasta la pandemia.

La presentación de tales respuestas permite acercarse a la forma como estos grupos de la población, de la sociedad, ven su entorno, pues muestran una conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, lo que quieren y esperan de la educación, el cuidado de la salud, pero también sobre derechos humanos, al mostrar la vulneración que observan y sienten de estos últimos, pues una importante cantidad forma parte de las cifras de trabajo infantil, con más del 1 por ciento que es obligado a realizar una actividad económica, mientras que en el maltrato más de la tercera parte de los encuestados que tienen de 3 a 17 años de edad dijo sufrir golpes. Todos pidieron respeto, pidieron ser escuchados y queridos, en un reclamo que debe ser atendido tanto en las familias como en las instancias gubernamentales.

Otra cuestión, sorprendente para quien esto escribe es el género, pues más del 1 por ciento dijo no identificarse con el femenino ni el masculino, y un porcentaje más amplio se negó a contestar esta pregunta. ¿Qué efecto tendrá este pensamiento de niños y jóvenes en un futuro cercano, dado lo expresado? Es una pregunta que plantea un análisis profundo, sobre lo que observan estas nuevas generaciones y lo que harán con el entorno que les toca vivir.

Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, dice el viejo dicho sabio de nuestros ancestros, justo lo que está viviendo Donald Trump en los Estados Unidos, quiere regresar, pero… no ve por dónde.

La elección intermedia realizada antier en la Unión Americana fue un portazo en la frente del grueso de los norteamericanos. Las tendencias decían que el republicano arrasaría en las urnas, y, pues… fue al revés.

El avance de esta semana serviría a Donald para volver a la Presidencia de los Estados Unidos, de modo que… si es pasión, se le tiene que ir borrando, porque no tiene los seguidores que le aseguren un eventual triunfo en las urnas.

Es el costo del berrinche trumpiano en la anterior elección presidencial, que azuzó a sus seguidores a reventar el Capitolio, sede de las cámaras en el vecino país y en el que pisotearon y humillaron la historia democrática del país.

Los gringos no lo aceptaron, lo criticaron seriamente y, ahí están las consecuencias. Ya no lo ven como el salvador de los problemas del país más poderoso sobre la tierra. ¡Qué lastima..!

Increíble lo que está sucediendo con nuestra amiga Verónica, anda desesperada tratando de tapar el sol con un dedo. Sobre aquello de las facturas de pánico famosas, tenemos más datos.

Le sugerimos en la semana que se tranquilice, que se calme para que pueda reaccionar correctamente ante inminentes problemas que se avecinan, pero no, sigue echándole gasolina al fuego.

Es que, aquello de las facturas de pánico, la realidad es que no son dos, sino cuatro, y no son de ningún medio local conocido. Se trata de alguna empresa fantasma, que no existe. No hay nada qué aclarar.

Esta noche en Tampico Los Jaibos recibirán a los Reyes de Durango en el segundo partido de la serie que es a ganar dos juegos para pasar a la siguiente ronda. Si gana el visitante habrá pasado a la etapa de semifinales.

Antenoche ganaron aquí los Reyes y viajaron al puerto para ir por el segundo. Van muy optimistas los alacranes pensando que será una inmejorable oportunidad de escalar puestos más arriba. Los Jaibos, obviamente, no son ningún flan, venderán cara la derrota para forzar la serie a un tercer encuentro, que de ser necesario, se jugaría mañana domingo.

El partido de esta noche será transmitido por la página de Facebook del club Jaibos de Tampico, para que no pierdan la oportunidad de mandarles buenas vibras y que lleguen crecidos a la duela y se traigan el segundo. Esta noche, y de ser necesario, mañana domingo.

WhatsApp