Grillos del 5 de noviembre del 2022

Durango cruza por una de sus peores etapas de convivencia social de todos los tiempos; todavía lamentamos los efectos de la pandemia, aún se ignora el tamaño del saqueo del pasado gobierno y ahora el brote de meningitis.

Murió anoche una segunda mujer debido al problema contraído en el hospital Del Parque por supuesta equivocación del anestesista (anoche se dijo que el problema también se ha presentado en Guanajuato y otros estados, lo que advierte de la posibilidad de que todo tenga su origen en algún medicamento).

El asunto es que nuestro estado no termina de ver la suya. Todavía se padecen consecuencias a la pandemia por el coronavirus. Muchos aún padecen secuelas de la maldita enfermedad que parece no tener remedio.

Luego, el asunto del saqueo que nos dejó la pandilla de bandoleros que pasó por nuestra entidad todavía no se precisa, aunque cada día se asegura que es más grande de lo que se pensaba, y cada día la sociedad es sacudida por el detalle de otras formas de robar que aplicaron los honestos angelitos.

Y ahora, el brote de meningitis aséptica, que por lo pronto ya suma dos muertas y tiene todavía a varias mujeres en condiciones de riesgo cuyo origen por ahora es desconocido, aunque, como dijimos al principio, la enfermedad ya ha aparecido en otros estados.

También fue una semana fatídica para la educación, o más bien dicho para los niños que no tuvieron clases un solo día debido a los adeudos de prestaciones del magisterio.

Los maestros tiraron las aulas desde el lunes en que iniciaba la nueva educación en México, en su momento anunciaron que tampoco darían clases el resto de la semana por cuya causa más de dos mil escuelas quedaron sin clases.

La administración estatal descartó pagarle a los mentores precisamente por la ausencia de dinero. Ofreció liquidarles en cuatro exhibiciones pero los profesores se negaron, por tanto siguieron paralizadas las actividades educativas en todo el estado.

Y, como no les pagaron, pues lo más probable es que la semana venidera tampoco haya clases, o de menos no se ha dicho lo contrario.

Con bombo y platillo fueron anunciadas las caravanas de la Nueva Escuela Mexicana pero, la verdad, existen dudas respecto a los resultados que puedan dar las nuevas modificaciones que entrarán en vigor en el país.

Y es que en la Nueva Escuela Mexicana se resta importancia a asignaturas como matemáticas y español, para dar énfasis a temas de carácter social, lo cual puede afectar los resultados en el aprendizaje de las niñas y niños.

Las autoridades federales afirman que este modelo educativo se aplica en países más avanzados y que han dado muy buenos resultados, por países avanzados se entienden naciones como Suiza, Holanda, Alemania, Bélgica, incluso hasta Estados Unidos, pero para ser realistas aplicarlo en México es bastante complicado por lo que resultará increíble tener resultados positivos en todas las áreas y a corto plazo.

A esto se suma el cómo van a trabajar los maestros y si estarán realmente capacitados para poder trabajar con este modelo, amén de los paros y protestas por falta de pago que ya es común en el estado, los “puentes” por celebraciones importantes y que vienen marcadas en el calendario escolar, incluso la parte de los padres de familia que también deberán apoyar.

Bien dicen que todo lo nuevo causa cierto temor, por lo se deberá esperar a que pase el tiempo, darle el beneficio de la duda y la Nueva Escuela comience a operar.

Los que saben cuentan que el día 14 de septiembre a las 23:45 horas, nada más para que se den una idea, la oficina de comunicación social del gobierno dio entrada a dos facturas por medio millón de pesos cada una por falsos banners publicitarios.

O sea, robaron hasta que se hartaron, hasta el último minuto que les permitió la ley y un poquito más, pues al siguiente, el día 15, ya no se podía hacer ningún movimiento administrativo y ni siquiera entrar a las oficinas, pero ya saben lo que pasó el 16.

Ese día, recordemos, la policía detuvo a Luisa N., cuando acababa de sacar en efectivo un millón seiscientos mil pesos de la oficina. Si eso hizo esta mujer, cuando ya no podía entrar a la oficina, ¿qué no harían durante el fallido gobierno?

El atraco escandaloso perpetrado contra las finanzas públicas cada día trasciende algo de lo mucho sustraído, o mejor dicho, mientras más le buscan, más le encuentran, aunque la fiscal Sonia Yadira de la Garza no termina en darnos alguna buena noticia sobre la búsqueda de los pillos.

Bandoleros que todavía se encuentran aquí, que no hay que ir por ellos a ninguna parte. Están a la mano, pero… parece que son los casos que le exigía Aispuro a Esteban que purificara de manera anticipada.

Nos llega información calientita de La Laguna en la que se confirma que igual como se saqueó a la entidad, fueron ultrajadas las finanzas del municipio de Gómez Palacio.

Aseguran los enterados que por aquella municipalidad pasó otra banda de forajidos que durante los tres años de la gestión se robaron todo lo que estuvo a la mano, todo.

Hubo cuadrillas de aparentes trabajadores que su función era perjudicar precisamente los bienes municipales con el propósito de dejar lo menos posible a la nueva administración o lo que quedara entregárselos inservible.

Anotar que en el municipio de la capital Toño Ochoa ha tenido que hacer de tripas corazón para entender o disimular el cochinero que le dejaron Jorge Salum y su primazo Rodrigo Mijares, que parecen ya haberla librado a pesar de las desfachateces halladas, como esa de gastar 200 millones de pesos en los últimos tres meses de la gestión y que se transformaron en unas pinchurrientas carretas que a vuelta de año van a estar buenas para la chimenea. Sin recordar los afamados “moches” que también sostuvo Rodrigo durante los tres años del desgobierno, y sin que nadie más volviera a mencionar ni pío de las 40 mil lámparas que se hicieron “polvo” en el camino.

No tiene nombre las condiciones en que dejaron el municipio de Gómez Palacio. Hay responsables con nombre y apellidos, pero… desconocemos por qué no se ha actuado con el rigor que es necesario para por lo menos evitarle tanto castigo al gobierno gomezpalatino.

Se sabe al tiempo que en Canatlán están por las mismas o peor tantito, pues allá la ex Dora González no dejó ni sillas y no conforme con eso gastó una buena parte de lo que le correspondía a la actual alcaldesa Ángela Rojas.

O sea que, como decía el filósofo del Silvestre Revueltas, Rodolfo Ramírez, el chayote, por donde lo agarres te espina. Voltees para donde voltees allá va la polvareda de los hampones huyendo a todo galope.

Ante la aparición de la meningitis asesina en Durango, todo mundo ha satanizado y crucificado al hospital Del Parque, quitándole el derecho de la duda, sobre todo la posibilidad de que el origen sea una causa externa.

Ya dijimos que la meningitis aséptica, similar a la aparecida aquí, ha sido detectada en otros hospitales de otros estados de la República, por tanto, crece la posibilidad de que la causa pudiese ser algún lote de medicamentos contaminado.

No obstante, la vox populi ya dictaminó en el jurado popular de las redes sociales que fueron los anestesistas que atendieron a las víctimas, doce, de las que han muerto dos y pudiesen morir otras más, a juzgar por la gravedad del estado en que se encuentran varias.

La COPRISED federal, que de inmediato hizo presencia en el hospital Del Parque, ni siquiera ha determinado las causas del brote como para cargarle todas las culpas a ese hospital.

Aunque lo último es la aparición del brote en otros estados que pudiese confirmar que no es nada más problema del hospital citadino, sino que quizá el origen está en los medicamentos o la anestesia utilizada en esas víctimas.

Advertir que desde hace meses en el estado de Florida están batallando por el brote de meningitis, pero entre hombres de la diversidad, a los que urgentemente se les ha llamado a vacunarse antes de que aparezca el gravísimo problema.

No se saben de fallecimientos en aquella parte del vecino país, muchos varones han estado a punto de la tumba, pero rescatados por la rápida reacción de las autoridades sanitarias. Aquí también se actuó rápido, pero para entonces el mal ya había avanzado.

Ojalá que pronto pase esta verdadera fiebre que tiene a la sociedad en alerta y temerosa de llegar a sufrir esos rigores que generalmente se desarrollan en la médula espinal en dirección al cerebro y que provocan dolores terribles.

Lamentable información en el plano nacional nos suelta el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien asegura que entre PRI y Morena ya negociaron la reforma electoral que entre otras modificaciones incluye la desaparición del INE.

Esta semana, cuando se dio a conocer que el INE hizo una encuesta en la que la gente pedía su reforma, los morenacos se lanzaron a la calle a asegurar que lo mejor para los mexicanos es la desaparición del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, la sociedad en su conjunto se ha manifestado, en lo individual y en lo grupal, contra cualquier intento de desaparición, porque marcaría un retroceso en democracia y un avance sin precedentes hacia el absolutismo de López Obrador.

Sin duda, el más grande estorbo vial en Durango es el puente Francisco Villa, sería la más grande estupidez vial, por marcarlo de alguna manera, pero ¿de qué forma se ha dañado la fluidez en la circulación en toda la zona?

Ayer, invitados al 75 aniversario de El Sol de Durango, mi adorada alma mater periodística, tuvimos que recorrer la zona aledaña al puente y en serio qué poca madere para haberse aferrado a hacer ese gran estorbo.

No sirve para nada, no le sirve a nadie en su automóvil. Tiene cuatro años estorbando y no hay ninguna posibilidad de esperar su conclusión en alguna fecha.

No es culpa del gobernador Esteban Villegas. Es una piedra, de las muchas que aparecieron en el zapato del nuevo mandatario, de modo que las toneladas de mentadas de madre tienen otra dirección muy marcada.

El infeliz puente, que no es sino el capricho de los bandoleros evadidos, le está haciendo la vida imposible no nada más a los duranguenses, sino a muchos foráneos que sin saber de los riesgos cuando menos acuerdan están ya en medio del atascadero vial en el que hay que perder tiempos como en las grandes ciudades.

En otras partes, como en Los Angeles, Nueva York o Ciudad de México los embotellamientos son consecuencia a las enormes cantidades de automóviles, pero acá no, acá se deben al capricho de algunos que se empeñaron en hacer la obra, al fin que “algo te sobra”…

Aprovechar para decir que el gobierno desperdició inmejorable oportunidad de hacer una gran avenida sobre la calle Ensenada de la colonia Maderera por la que transita la mayoría de los habitantes del norte de la ciudad.

Sobre la Ensenada estuvo muchos años la vía del ferrocarril al Cerro del Mercado, pero al retirar las vías quedó el gran espacio viable para un gran bulevar que en mucho se hubiera adelantado a los problemas.

Sería esa zona la de más riesgoso tráfico vial precisamente por ser la única arteria utilizable para llegar al norte o venir al centro, pero estamos hablando de muchos miles de vehículos de todo tamaño, incluyendo taxis y autobuses urbanos.

Ah, pero los brillantes técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinaron que lo viable para esa zona era una pista para caminar con unos juegos metálicos quizá muy coloridos, pero que nadie usa y que a nadie interesan.

Ojalá que el nuevo gobierno valore la circunstancia y haga posible el bulevar que se requiere para desfogar con menos riesgo y en menos tiempo la enorme carga vehicular que va y viene por esa arteria.

El caos en el que se convierte la circulación vehicular durante la temporada decembrina se adelantó algunas semanas, pues desde finales del mes de octubre se presentan embotellamientos debido, primero, a los desfiles que se realizaron por los festejos del “Día de Muertos”, mezclados con festividades que aunque no corresponden a las tradiciones del país tienen cada vez más seguidores, como es el festejo del “Halloween”, los cuales se reflejaron en desorden vial durante su realización.

Para continuar ahora con el cierre de vialidades por trabajos de reparación de pavimento, que si bien constituyen una necesidad ante las malas condiciones en las que se encuentran algunas calles, no dejan de causar afectación especialmente cuando se trata de acciones que se realizan en la zona centro de la ciudad y por las mañanas, que es cuando circulan más vehículos.

Sin duda que se trata de un trabajo que se requiere, por lo cual solamente queda esperar que se analice el impacto que tiene realizarlo a las horas en las cuales hay más tráfico, para que se considere la posibilidad de buscar que sea durante la noche o en los domingos, para evitar el caos que provoca el cierre de cualquier calle en el primer cuadro, debido a las características de esta área de la ciudad y la falta de vialidades alternas para desviar la circulación vehicular mientras se realizan estas acciones.

Otro juegazo de basquetbol nos recetamos anoche en el encuentro entre Diablos Negros de Vicente Guerrero y Los Reyes de Durango que ganaron los monarcas a razón de 100-86.

Anotar que vimos un partido muy parejo, que los demonios locales nunca se dieron por vencidos, pelearon como los grandes, incluso mostrando grandes jugadas de varios de los integrantes del equipo guerrerense a los que hay que seguir de cerca, pues en ellos puede estar el futuro del deporte ráfaga y mostraron que tienen con qué encarar el reto.

Los Reyes de Durango vencieron en su casa a los diablos, pero al final se impuso el colmillo y la efectividad de los dos extranjeros, que movieron los cartones hasta asegurar el triunfo.

Subrayar que entre la quinteta capitalina destacaron los novatos Daniel Alvarado y Tona Unzueta, ambos menores de 17 años, que se dieron gusto haciendo canastas de tres, sobre todo Daniel que hizo cinco en unos cuantos minutos, y le anularon otro bombazo debido a supuesto faul de un compañero suyo a un contrario, aunque Alvarado nada tuvo que ver en la supuesta infracción. Tonathiu hizo tres triples en los pocos minutos que le dieron como menor de 17.

