Guarderías privadas de México piden regresar a sus operaciones por ser esenciales

Como es una actividad asistencial, no puede realizarse de manera remota

De acuerdo con un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), México es el país latinoamericano que más ha tardado en reabrir las escuelas y guarderías. Esta situación se verá reflejada en el rezago de aprendizaje en niños de edad temprana, debido a que la mayoría no puede acceder o no se adapta a la modalidad a distancia. Bajo este panorama, la Asociación de Guarderías Privadas de México pide al gobierno de México la reactivación de sus operaciones, al ser consideradas esenciales.

A través de una carta dirigida a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, con acceso exclusivo para NotiPress, la asociación advirtió sobre los riesgos de mantener cerradas las guarderías. En primer lugar, al ser la mujer quien históricamente carga con las tareas de cuidado y del hogar, estas se han visto afectadas al tener que poner en pausa sus actividades laborales para el ciudado de los menores. Asimismo, la reactivación de las guarderías evitará la generación de negocios informales de “células”, en las cuales se juntan menores bajo el cuidado de personas no capacitadas. Esto, en particular, es un riesgo en temas de salud y seguridad, pues no implementan los protocolos sanitarios correspondientes.

La asociación de guarderías privadas de México señala la discriminación ejercida por el gobierno mexicano para con los menores y padres trabajadores de actividades esenciales no pertenecientes al sector público. Cabe mencionar, el 31 de marzo de 2020 se estableció que las guarderías y estancias infantiles figuraban entre las actividades esenciales. No obstante, este dictamen solo aplica para estancias infantiles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Según un estudio publicado en la revista The Lancet, la transmisión intrafamiliar de Covid-19 resulta más plausible que la dada dentro de las guarderías. Asimismo, una investigación de la Universidad de Yale sugiere, el cuidado infantil no está asociado con la propagación del SARS-CoV-2. Estos datos indican, las guarderías, estando abiertas en ciudades durante periodos con altos índices de contagio y con los protocolos adecuados, no son un foco de contagio para los niños, para sus familiares ni para los trabajadores de las guarderías.

Ante este panorama que se torna preocupante para el desarrollo integral de los menores, la asociación exige que se respete el derecho de estos de ser cuidados en un lugar seguro. De igual forma, pide, se respete la decisión del gobierno de incluir a las guarderías y estancias infantiles como actividad esencial. Esto, en específico, surge tras la necesidad de ser separados del sector educativo, pues su servicio es asistencial y no puede realizarse de manera remota.

Por otra parte, al ser reconocida como actividad esencial, será necesario iniciar un protocolo conjunto en función de abrir de manera segura las instalaciones. Esto bajo el entendido de que su actividad contribuye al cuidado de los menores en un lugar seguro. Igualmente, sugieren que al permitir la reapertura se cuidan las fuentes de trabajo, necesarias para la reactivación económica del país.

Las guarderías privadas de la Ciudad de México han desarrollado protocolos sanitarios que cumplen y exceden lo dispuesto por las autoridades sanitarias para un retorno seguro. Asimismo, cumplen con la capacitación para el personal, incluyendo mecanismos para mantener la sana distancia, así como dispositivos de monitoreo para empleados y niños, llevando a cabo procesos de sanitización e higiene adicionales a los establecidos.

