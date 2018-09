Guatemalteca Jovel confía que reunión de ministras concluya con hoja de ruta

Montreal (Canadá), 22 sep (EFE).- La titular de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Erica Jovel Polanco, confía en que la reunión de ministras de esa cartera que hoy concluye en la ciudad canadiense de Montreal termine con una hoja de ruta para “crear una agenda de mujeres a nivel mundial”.

Jovel Polanco dijo en una entrevista a Efe que las diecisiete jefas de la diplomacia que asisten al encuentro han compartido los problemas de menosprecio a los que se han enfrentado para llegar al puesto que ocupan.

“A mí, en Guatemala, me critican por mi figura, por mi vestimenta pero no me critican por las políticas que estoy desarrollando. Y no es lo correcto. Pero lo hacen porque soy una mujer. Incluso he llegado a poner una denuncia penal contra un periodista que se dedicó únicamente a insultarme y a decir cosas como mujer”, indicó.

“Y todas las ministras comentaban que les ha pasado lo mismo. Y ponían varios ejemplos. A mi me pasó cuando empecé. Recuerdo y lo tengo tan presente, la primera vez que me nombran directora de unas de las direcciones de cancillería”, continuó.

Según Jovel Polanco, “en un viaje con mis jefes, el canciller y un vicecanciller, me toca sentarme en el puesto que corresponde al director y me dice: ‘No, tu no vas aquí, vas a atrás. Y me traes un café’. Y les decía, ‘estudié una licenciatura, una maestría, hoy soy directora ¿y vengo a una reunión tan lejos para servir una café?'”.

“Realmente la situación de la mujer y su posicionamiento han costado”, subrayó.

Por otra parte, la ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca expresó su deseo de que la reunión de Montreal concluya hoy con una hoja de ruta “con objetivos claros para poder apoyar por ejemplo el tema de educación, el empoderamiento de la mujer, el desarrollo de los países”.

“Esa hoja de ruta nos serviría enormemente para poder crear una agenda de mujeres y de empoderamiento a nivel mundial”, añadió.

De las diecisiete jefas de la diplomacia que se han reunido en Montreal, tres proceden de Centroamérica (Costa Rica, Panamá y Guatemala). Y la cifra habría sido mayor si la secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras, María Dolores Agüero, no hubiese tenido que cancelar su viaje en el último momento.

Añadió que las ministras pueden “ser generadores de cambio. Siendo un ejemplo para esas jovencitas, esas niñas que en algún momento también quieren llegar a ocupar esas puestos y poder tomar decisiones”.

A su juicio, para ser ese ejemplo las ministras tienen que hacer bien su trabajo, “los retos son grandes. Hay mucho por lo que trabajar, pero tenemos que iniciar por algo”.

A la reunión de ministras de Asuntos Exteriores, organizada por Canadá y la Unión Europea (UE), asisten, además de sus dos responsables, las titulares de Andorra, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Ghana, Guatemala, Indonesia, Japón, Kenia, Namibia, Noruega, Panamá, Santa Lucía, Sudáfrica y Suecia.

Ayer, en la apertura de la cita, la encargada de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, calificó el encuentro de “histórico”, al ser la primera vez que se reúnen, en un marco formal, las responsables de la diplomacia.

Por su parte, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, señaló a las ministras: “Tenemos la responsabilidad de animar a niñas y mujeres en todo el mundo a aspirar a ser lo que quieran ser. No porque es bueno para las mujeres, sino porque es bueno para el mundo”. EFE