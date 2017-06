Guerra en Colombia deja 20 mil víctimas de violencia sexual

Bogotá, 20 Jun (Notimex).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia lanzó su campaña “#MásFuertesJuntos”, con el objetivo de que la población “conozca mejor la dura realidad” de las víctimas de violencia sexual en la guerra que supera la cifra de 20 mil personas.

Entre 1985 y la actualidad “más de 20 mil personas han sido registradas por el Estado como víctimas de conductas contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto y la violencia armada, según datos de la Unidad para las Víctimas”, señaló el organismo internacional.

Las cifras, sin embargo, adolecen de “un importante subregistro, condicionado por el miedo de las víctimas a hablar, la falta de acceso a servicios y el desconocimiento de las rutas de atención”.

“La violencia sexual cometida tanto en el marco del conflicto armado como de otras situaciones de violencia supone una tragedia personal para miles de personas en este país”, anotó el CICR.

Pero es también “una afrenta a la sociedad colombiana en su conjunto, que tiene la responsabilidad de apoyar a estas personas para salir adelante y sanar sus heridas físicas y psicológicas”, indicó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

Anne Sylvie Linder, asesora del CICR para la temática de Mujer y Guerra, señaló que luego de un trabajo realizado durante los últimos tres años, la institución encontró que en muchos casos las sobrevivientes afirman que también sus madres, hermanas, hijas o abuelas han sufrido agresiones de este tipo.

“Se trata de un fenómeno recurrente y transgeneracional, por la persistencia del conflicto armado en el país y por el hecho de que esta práctica también tiene lugar fuera de contextos de violencia armada”, precisó Linder.

El hecho de que no se tengan muchos datos de víctimas hombres no implica que la violencia sexual contra ellos no exista, sino que la invisibilidad del fenómeno es aún mayor.

“El CICR está decidido a continuar su trabajo para la prevención de este delito y en el acompañamiento a las instituciones públicas para la mejora de sus sistema de atención”, concluyó Harnisch.

Durante un mes, el CICR difundirá “mensajes de apoyo para las sobrevivientes de la violencia sexual. Estas actividades tendrán lugar en espacios públicos, puntos de atención de instituciones estatales y centros académicos de 15 ciudades y cabeceras municipales de Colombia”.