Habitantes deben reportar si ven especies peligrosas: Profepa

La delegada de Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) Nora Loera de la Paz, manifestó que los pobladores de localidades y municipios en caso de ver rondando a alguna especie que pueda ser peligrosa para la comunidad debe hacer el reporte de manera inmediata a la dependencia y evitar dañar a los animales.

El llamado es a la población en general de que si en algún momento ven una especie de animales con que se cuenta en el estado como puede ser un puma, den parte a las autoridades de Protección Civil y Profepa para resguardar a ese animal, se puede espantar, pero no darle muerte.

Habló sobre el incidente que se dio a conocer el fin de semana pasado, donde se les dio a conocer por parte del director de Protección Civil en el municipio de Santiago Papasquiaro que tenían a un puma herido.

Por su parte la dependencia realizó todo lo necesario para llevar a cabo la diligencia correspondiente acompañados por colaboradores del zoológico de la entidad, pero al llegar al municipio el puma se encontraba sin vida, por el momento se hacen las investigaciones para ubicar a los responsables de esa muerte.

Indicó que fueron unos habitantes de Garame de Abajo quienes encontraron a la especie y pasaron el reporte a las autoridades municipales de Protección Civil, por lo que al tener los resultados de la investigación se darán a conocer.

De acuerdo al protocolo de la delegación tienen que resguardar a la especie, para que no se utilice su piel y no se puede hacer uso de ninguna parte del animal, se tiene que destruir. No se sabe qué estaba haciendo el animal en la zona, pero sí que se le dio muerte de manera intencional, recordó que siempre se les debe dar aviso a las autoridades.

Descartó que en la entidad se realice la caza furtiva, los permisos se emiten por parte de Semarnat para cazar y a la Profepa le corresponde verificar que cuenten con esos permisos, por lo que se encuentran en constantes rondines.