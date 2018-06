Hablemos con honestidad: Jorge Salum

Jorge Salum del Palacio, candidato al distrito 04 para el Congreso de la Unión por la Coalición Por México al Frente manifestó su compromiso con la ciudadanía duranguenses durante un encuentro ciudadano con vecinos del barrio de Analco donde reiteró que al llegar al Congreso de la Unión se trabajará de tiempo completo para hacer realidad las propuestas que abanderan su campaña.

Además explicó la razón por la que en algunas ocasiones los políticos no suelen regresar a los hogares de los duranguenses.

“Tenemos que ser sinceros con la ciudadanía. De manera personal les puedo decir que cuando no podemos regresar a una casa que visitamos durante campaña es por la labor que estamos haciendo desde el lugar en que que fuimos electos. Para un diputado federal es más difícil porque no se trabaja desde Durango la mayor parte del tiempo, se tiene que estar en el Congreso de la Unión y efectivamente sin perder el contacto con la ciudadanía, por eso también es importante mantener contacto a través de nuestro equipo”

Manifestó que esto no quiere decir que no se volverá a visitar los hogares duranguenses, pero no será con la misma frecuencia que durante el periodo de campaña.

“Por eso nos interesa en campaña llegar a todos los hogares posibles, que platiquemos con todos los ciudadanos que tengan la disposición de conocer nuestras propuestas, que nos cuestionen y tengamos la oportunidad de retroalimentarnos”

El candidato invitó a los duranguenses a conocer su trabajo legislativo, tanto local como federal, para comprobar los logros que se han obtenido en favor de los duranguenses.

“Con trabajo y esfuerzo logramos en equipo, porque sólo no se puede, resultados que dan mejor calidad de vida y eso lo vamos a seguir haciendo. Aún falta mucho por hacer, por eso quiero ser un instrumento de gestión para Durango, un colaborador importante para el gobierno estatal y municipal”.

Es por eso que el candidato aprovecha hasta el último minuto para visitar a los ciudadanos duranguenses y decirles con sinceridad su proyecto para el Congreso de la Unión, especificando que se puede y no se puede hacer desde este espacio del gobierno federal.