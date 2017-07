Hace 91 años, nace Alfredo Di Stéfano, “El mejor jugador de todos los tiempos”

México, 3 Jul (Notimex).- El exfutbolista y entrenador argentino, nacionalizado español, “El mejor jugador de todos los tiempos”, Alfredo Di Stéfano, nació hace 91 años, nombrado entre los cinco mejores del siglo XX y quien recibió dos veces el Balón de Oro (1957, 1959), además de ser el presidente de honor del equipo Real Madrid desde el 2000 hasta su muerte.

El exjugador, quien consideraba que el mejor gol de su carrera se lo anotó a Bélgica en 1957 con la camiseta de la selección española y fue el más bonito, vio la primera luz el 4 de julio de 1926, en Barracas, un barrio de Buenos Aires, Argentina; fue hijo de padres italianos.

La llamada “Saeta Rubia”, por el color de su pelo, dejó de estudiar a los 15 años, y ya era un buen jugador en los potreros del barrio.

Dos años más tarde, ingresó en la cuarta división del River Plate. Durante su labor por el futbol argentino ganó dos campeonatos con River (1945-47) y el Campeonato Sudamericano con la selección, en 1947.

A los 27 años llegó a Madrid, tras pasar también por los equipos Huracán (1946) en Argentina; y Millonarios (1949/52) en Colombia. En éste último, Di Stéfano llamó la atención de Santiago Bernabéu, el legendario presidente del Real Madrid, en un partido con motivo del 50 aniversario del equipo en el que el conjunto colombiano goleó 4-2.

Durante su carrera, jugó 897 partidos, con 694 goles (0,78 por partido); después de su retiro como jugador fue director técnico, entre 1967 y 1991, de diversos equipos españoles y argentinos, entre ellos, Boca Juniors, Valencia, River Plate y Real Madrid.

Su principal contribución como futbolista fue en el ámbito de clubes, ya que por diversos motivos no pudo jugar en campeonatos mundiales: Argentina no participó por razones políticas en los de 1950 y 1954; luego España no se clasificó para el de 1958 y Di Stéfano estuvo lesionado en 1962.

Su último encuentro con el Real Madrid, fue la final de la Copa de Europa frente al Inter de Milán el 27 de mayo de 1964; Di Stéfano fue el gran sacrificado tras esta derrota, ya que al mes siguiente se retiro del club.

La “Saeta Rubio”, tras dejar el Real Madrid, en 1964 fichó por el Real Club Deportivo Español de Barcelona, donde jugó hasta su retirada en 1966, a los 40 años de edad.

Obtuvo media docena de títulos como técnico de equipos españoles y argentinos (Boca Juniors, River Plate). Regresó a España como preparador del Valencia, con el que ganó la liga, y más tarde del Real Madrid durante dos temporadas; dirigió también los equipos el Rayo o el Elche.

En 2000 fue nombrado presidente de honor del Real Madrid, cargo que conservó hasta su fallecimiento. En 2006, fue internado tras sufrir un paro cardíaco mientras almorzaba en un restaurante cerca del estadio Santiago Bernabeu, la sede del club madridista.

El futbolista argentino, quien enviudó el 14 de mayo de 2005 de Sara Alicia Freites Varela, con la que se casó en 1950 y procreó seis hijos, falleció en Madrid, España, el 7 de julio de 2014 a los 88 años de edad, a causa de un infarto que lo había dejado en coma.

Recibió diversos reconocimientos como la de Caballero de la Orden de Isabel la Católica (1960), la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo (2000), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2002), el Premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid (2000).

La Medalla al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Madrid (1996), la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid (2006) o la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid (2008).

Asimismo, la Orden del Mérito de la FIFA (1994), el Gran Collar Extraordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (2003), la Insignia de Oro y Brillantes de la Federación Española de Fútbol o el Premio Presidente UEFA (2009).

Los medios de comunicación le otorgaron en 1990 el “Don Balón, al mejor futbolista de los últimos 35 años” y en 1999 el “Marca leyenda”.