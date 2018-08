Hace falta infraestructura turística en la Sierra

Siempre se ha estado hablando de la belleza de la Sierra de Durango y que esta ha sido aprovechada muy poco, por lo que es necesario el contar con infraestructura de calidad hotelera y atraer a mayor número de visitantes a esta zona, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el estado, Francisco Díaz de león.

Apuntó que sería de mucha ayuda meterle más espacios en los que las personas puedan ir y relajarse, pues el que haya zonas de cabañas no es suficiente.

“Se habla mucho de la belleza de la Sierra y eso lo hemos oído desde hace mucho tiempo, pero hace falta que se tenga mayor infraestructura, no podemos vender un producto que no cuente con una buena base, algo que se le pueda ofrecer a los visitantes, un café, un lugar dónde sentarse y apreciar todo eso, baños, etc., cosas que se deben tener en cuenta para que destaque de mejor manera lo que tanto dicen”, señaló.

Otra de las situaciones de la que habló el representante de los hoteleros en el estado es que se han estado retrasando los trabajos turísticos que alguna vez se señalaron estarían en las inmediaciones del puente Baluarte, por lo que se deben comenzar ahora que se tiene un nuevo secretario de Turismo.

“Lo que representaría para el turismo en Durango la realización del mirador en El Baluarte, incluso alguna vez se habló de un teleférico, un restaurante, esas son cosas que fomentan el turismo y sobre todo le dan infraestructura a la Sierra de nuestro estado”, externó.

De igual manera comentó que ya ha sostenido pláticas con el titular de Turismo, de quien dijo se encuentra en disposición siempre de escuchar al gremio de los hoteleros, pues se le ha pedido que en cuanto acabe la feria se promocione el Festival Revueltas, para que los turistas que aún quedan en la capital tengan conocimiento de este y se programen.

Incluso señaló que de esta forma pudieran reservar anticipadamente y se les respetarían los mismos precios que hay debido a las promociones que se tienen, por lo que espera que esta medida se haga de manera inmediata la próxima semana.