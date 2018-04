Hace falta más infraestructura para personas con discapacidad

El regidor Humberto Vizárraga, presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad, asegura que aún hay puntos de la ciudad que no cumplen con la infraestructura necesaria para las personas con discapacidad. Sin embargo, comenta que se está trabajando con mucha fuerza para que se le haga más caso a este sector de la población en la capital.

Externó que el proyecto de infraestructura municipal toca varios puntos respecto a ampliación de bulevares y repavimentación, pero en ninguno de los proyectos se tomó en cuenta a las personas discapacitadas, por lo que dijo se necesita incluirlas, pues será más seguro para ellas transitar por las calles de Durango.

Las banquetas aún presentan gran problema pues algunas se encuentran en mal estado, las rampas muestran mucho deterioro y poca accesibilidad, “vamos a trabajar mucho en los reglamentos, que son muy importantes para ayuda de las personas que tenemos una discapacidad, eso es en lo que nos vamos a enfocar, en verificar los reglamentos para hacer todo conforme a la ley”, señaló.

Humberto Vizárraga externó que no es mucho el atraso que hay en cuanto a infraestructura, si no que se le debe dar mayor calidad para que estas rampas tengan un periodo de vida largo y no se tengan que estar retocando cada gobierno o cada vez que entra un nuevo presidente.

Comentó que ve más atraso en cuestiones de la cultura de la ciudadanía, “es algo que tenemos que cambiar porque realmente la vista y la percepción desde la persona que tiene discapacidad es muy diferente a la que no la tiene”.

Consideró que se ha visto una inclusión bastante grande en cuanto a trabajo y oportunidades se refiere, aunque asegura que aún falta mucho por dar a conocer a la sociedad.

El presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad manifestó que se busca hacer convenios con empresas tanto locales como extranjeras que se encuentran en la capital para que se pueda contratar personas con discapacidad, por lo que se espera que en los próximos meses haya más contrataciones para este sector de ciudadanos.