Hailee Steinfeld, la heroína ochentera de unos “Transformers” más “íntimos”

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Las brutales explosiones, el choque de titanes metálicos y el apocalipsis tecnológico de “Transformers” abren paso ahora a la comedia de aventuras ochenteras “Bumblebee”, cuya protagonista, Hailee Steinfeld, aseguró a Efe que esta precuela es más íntima y emotiva que el resto de la saga.

“Obviamente éramos conscientes del hecho de que estábamos haciendo una película en una saga que es enorme. Y es un honor. Pero nos dieron también la oportunidad de crear nuestra propia historia”, explicó la joven en una entrevista telefónica.

“‘Bumblebee’ es una película más íntima en el mundo de esta descomunal saga. Le debo mucho al director Travis Knight: el hacerme sentir como en casa y el no sentir la presión nada más que por mí misma”, añadió.

Nominada al Óscar por “True Grit” (2010) y candidata al Globo de Oro por “The Edge of Seventeen” (2016), Steinfeld (Tarzana, EE.UU., 1996) es una de las figuras con más futuro de Hollywood y ahora es la estrella de “Bumblebee”, sexta entrega de “Transformers”, donde está acompañada por John Cena, Pamela Adlon y John Ortiz.

Si las cintas de “Transformers” se habían basado en la acción frenética, el ruido constante y la adrenalina en cada centímetro de la pantalla, “Bumblebee”, que se estrena este fin de semana en EE.UU., adopta un novedoso y estimulante punto de vista para la saga al inspirarse en las comedias y los filmes de aventuras que popularizaron directores como Steven Spielberg.

En “Bumblebee”, Charlie (Steinfeld) es una amante de The Smiths, apasionada mecánica y trabajadora ocasional en un puesto de comida que, como mandan los arquetipos de la adolescencia, no logra encontrar su lugar en la California de los años ochenta.

Marcada, además, por la muerte de su padre, Charlie halla en un desguace un viejo escarabajo amarillo que, bajo la apariencia de un coche, esconde a Bumblebee, un autobot (facción de robots sensibles del planeta Cybertron en Transformers) que se ha refugiado en la Tierra huyendo de la extinción de su especie en la otra punta de la galaxia.

“Está en un momento de su vida en el que le falta una dirección, apoyo y comprensión. Y entonces encuentra a Bumblebee en el momento perfecto: alguien que puede llenar ese vacío”, indicó Steinfeld acerca de la peculiar pero también afectuosa amistad que une a esta joven con el robot.

“Esta es la historia del origen de Bumblebee. Y la vemos de una manera que no habíamos visto en anteriores películas. Aquí podemos conocer quién es y cómo llega a convertirse en el Transformer que todos conocemos y amamos”, añadió.

Las películas de esta saga de acción, que impulsó el siempre espectacular director Michael Bay, solían seducir al público y lograr fenomenales recaudaciones en taquilla, pero normalmente dejaban indiferentes a los críticos.

“Bumblebee”, sin embargo, parece haber cambiado la situación, ya que en el agregador de críticas Rotten Tomatoes acumula hasta ahora un 96 % de reseñas positivas.

“Esta historia tiene tanto corazón y emociones que la gente está descubriendo que esa es una de las diferencias más importantes entre esta y el resto de la saga”, opinó la actriz.

Más allá de la banda sonora repleta de éxitos de los ochenta y de los peinados y ropas horteras que inundan la cinta de entrañable y humorística nostalgia, “Bumblebee” parece deber gran parte de su éxito al cineasta Travis Knight, que debuta en una cinta de carne y hueso tras deslumbrar en la animación de los estudios Laika (“Kubo and the Two Strings”, 2017).

Steinfeld no se cortó a la hora de alabar al director: “Realmente no puedo imaginar a nadie mejor para este trabajo”.

“Con el ‘background’ de Travis en la animación él tenía la habilidad de prever la apariencia final de la película antes que nadie”, describió.

Por último, la intérprete subrayó el valor de que las mujeres ganen espacio en el cine de acción, ya que, por ejemplo, esta es la primera película de “Transformers” con una protagonista.

“Es increíblemente importante. Y es increíblemente maravilloso sentirse parte de un cambio en este sentido. Cada vez está sucediendo más y más. Esta es una historia sobre una joven, escrita por una mujer guionista (Christina Hodson), que creo que hace diez años no hubiera sucedido, pero ahora sí”, afirmó. EFE