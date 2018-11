Haití vive nueva jornada de huelga tras las protestas contra la corrupción

Puerto Príncipe, 20 nov (EFE).- Haití vivió hoy una nueva jornada de huelga que paralizó la capital haitiana por segundo día consecutivo tras la multitudinaria protesta del domingo pasado en contra de la corrupción.

En Puerto Príncipe, el centro comercial fue escenario de tensión cuando algunos grupos intentaron protestar pero la Policía lo impidió, apenas circuló el transporte público, las escuelas permanecieron cerradas y varias zonas fueron bloqueadas con barricadas y neumáticos encendidos.

Medios locales informaron que esta misma situación de paralización se repitió hoy en varios departamentos del país tras la protesta del domingo convocada para exigir al Gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas.

Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, también aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente haitiano, Jovenel Moise, quien hizo el domingo un llamado al diálogo, y también instaron a paralizar ayer y hoy las actividades.

Uno de los líderes de la oposición, André Michel, dijo hoy a la prensa que “Jovenel Moise tiene que abandonar el poder” y señaló que ha perdido “el control del país”

“No podemos permitir más muertos, más inestabilidad. El juicio Petrocaribe no es posible con Jovenel Moise como presidente, él es un obstáculo para el proceso. El presidente tiene que aceptar que el pueblo no quiere que el permanezca en el poder”, añadió.

La Policía confirmó la muerte de un agente durante una operación policial ayer en la Saline, una zona de la capital donde se producen conflictos armados, tanto entre grupos criminales como entre estas bandas y la Policía Nacional.

También ayer dos turistas extranjeras fueron heridas de bala en Carbaret, en el norte de la capital haitiana, según informaron autoridades municipales.

En las protestas del domingo murieron tres personas, según la Policía, aunque los organizadores afirman que se registraron al menos 11 muertos.

El presidente Moise se reunió ayer con los otros dos poderes del Estado y dijo en su cuenta de Twitter que este encuentro “celebrado como parte del diálogo en curso, fue una oportunidad para evaluar la situación sociopolítica actual con el fin de proporcionar respuestas concertadas”.

La crisis económica que vive Haití, sumada a la inseguridad y al escándalo de corrupción de Petrocaribe ha generado en una parte importante de la población desconfianza en la capacidad del actual Gobierno para mejorar la situación.

En declaraciones a Efe, el joven Jimmy Jacques, dijo que “tiene diplomas y calificaciones pero no tiene empleo”, y señaló que se solidarizo con la huelga para decir “no a este sistema corrupto que pone el país al borde del caos cada año. El presidente, los ricos, ellos no piensan en la juventud solo quieren todo para ellos. Hoy queremos cambios en este sistema que no favorece los pobres.”

En los últimos meses, Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, ha sido escenario de movilizaciones y protestas que se iniciaron en julio por un aumento en los precios de los combustibles, que el Gobierno dejó sin efecto poco después.

Desde agosto pasado se han sucedido las protestas para exigir al Gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas, y enjuicie a los responsables.

El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido actualmente en el poder en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.

Pese a que el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para que se investiguen las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de Petrocaribe, hasta el momento no se ha informado de avances. EFE