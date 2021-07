Hallan a varón sin vida en la Valle del Sur; autoridad investiga el caso como probable homicidio.

Durango, Dgo.-El cuerpo sin vida de un varón fue encontrado este jueves dentro de un domicilio de la colonia Valle del Sur; autoridades investigan el caso como un probable homicidio.

El hallazgo ocurrió en el domicilio marcado con el número 209 de la calle Río Atoyac, hasta donde arribó personal de distintas corporaciones para verificar el reporte hecho por un vecino.

Según el relato, la puerta del inmueble estaba abierta y al interior había una persona tirada, por lo que el varón que reportó el hecho se aventuró a entrar.

Sin embargo no reconoció a la víctima, que no reaccionó a sus llamados; en primera instancia acudió al inmueble personal de la Cruz Roja Mexicana, que confirmó que la persona no tenía signos vitales.

Al cuerpo, según datos preliminares, se le notaban algunas contusiones, lo que hace suponer a las autoridades que podría tratarse de una muerte violenta.

No obstante, se esperarán los resultados de la necropsia de ley para ofrecer mayores datos.