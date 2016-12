Hallan muerta a la hija de un famoso líder mafioso y piloto de carreras

El cadáver de Jim Wing-lam, desaparecida el 11 de diciembre, fue encontrado tres días después, aunque la policía hongkonesa no confirmó la identidad del cuerpo -en el que no se encontraron documentos identificativos- hasta ahora, según señaló el diario local The Standard.

El cuerpo, que no presentaba heridas aparentes a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, fue identificado por su padre en un tanatorio local.

Los amigos de la joven habían publicado mensajes de búsqueda en Facebook, y el padre, que pensaba que la chica se había escapado de casa por cuestiones amorosas, le pidió públicamente a través de los medios locales que regresara.

El padre fue un famoso piloto local en los años 70 y 80, cuando ganó varios grandes premios de motociclismo y automovilismo en el circuito urbano de la vecina Macao.

Apodado por esos triunfos “el dios de las carreras”, Jim es sospechoso de ser el líder de una de las facciones de la tríada local Wo On Lok.

La policía investiga si el novio de la joven, de 20 años, está relacionado con la muerte, ya que éste fue rescatado en aguas cercanas al sitio donde fue hallado el cadáver, después de haber caído “accidentalmente” a ellas mientras hablaba por teléfono, según el testimonio del sospechoso. EFE