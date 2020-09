Hamilton: “Creo que no fui particularmente rápido hoy”

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El líder del Mundial de Fórmula Uno, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que estableció el segundo mejor tiempo de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, admitió que no fue “particularmente rápido”, pero se mostró satisfecho con el comportamiento de su monoplaza.

“Creo que no fui particularmente rápido hoy. No empecé bien, la primera sesión fue bastante pobre, tuve un bloqueo en la primera curva con el neumático blando, luego usamos las duras y acabaron destrozadas”, explicó tras la jornada de entrenamientos en el circuito de Sochi, en declaraciones que recoge ‘Autosport’.

El seis veces campeón mundial valoró que la segunda sesión “empezó mucho mejor” aunque notó que su primer y segundo sector no fueron tan rápidos como el tercero.

“Todavía no he conseguido unirlo todo, pero es un trabajo en curso. Creo que hay cosas que tenemos que mejorar en cuanto al pilotaje y los ajustes. Pero hay que ir paso a paso, si no avanzas en la primera sesión es normal que empieces más atrás en la segunda”, añadió.

Hamilton, que podría igualar la plusmarca de 91 victorias del alemán Michael Schumacher si gana el Gran Premio de Rusia, se mostró satisfecho con el rendimiento de su coche. “El coche va bastante bien, tengo que trabajar esta noche, pero eso no es nuevo”, sentenció. EFE