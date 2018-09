Hamilton: “Esa vuelta fue como mágica”

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá desde la ‘pole” en el Gran Premio de Gran Premio de Singapur, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Marina Bay, ha calificado como de “mágica” la vuelta que le permite salir primero.

“Fue una sesión muy dura. Esa vuelta fue como mágica. No sé realmente de dónde salió. Estaba un poco nervioso tras quedar lejos de Ferrari en los libres 3”, ha reconocido Hamilton.

El defensor del título, y actual líder del mundial, paró el crono en su “vuelta mágica” en 1:36.05, sacando más de medio segundo al primer Ferrari, el de su gran rival para el mundial, el alemán Sebastian Vettel (1:36.628), que fue tercero.

“Pensaba que no había manera de encontrar medio segundo. En la última sesión había que poner en su sitio todo y tratar de encajar el puzzle perfectamente. Pero el 99,9% de las veces no van bien. En esa vuelta no patinaron los neumáticos. No tuve ese inconveniente en ninguna parte”, ha indicado.

“Logré maximizar el rendimiento del coche en cada lugar. No recuerdo ninguna curva donde pensara que podía haber hecho más. En la segunda vuelta, traté de apretar un poco más, frené medio metro más tarde, pero fue demasiado, el monoplaza no pudo. Siento que saqué todo lo posible en esa primera vuelta”, ha añadido.

Hamilton, asimismo, ha querido agradecer la labor de su equipo: “Los muchachos se han esforzado por tratar de traer pequeñas partes aquí y allá. Sabíamos que al llegar a esta carrera los Ferrari y los Red Bull serían realmente difíciles de superar. Este es un momento increíble para nosotros al estar en la ‘pole’ aquí, considerando las circunstancias”. EFE.