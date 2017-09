Hamilton: “He hecho todo lo que podía, pero ellos están a otro nivel”

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, reconoció tras la clasificación del Gran Premio de Singapur, en la que fue quinto, que los equipos Ferrari y Red Bull están “a otro nivel” y que él hizo “todo lo que podía”.

“En las últimas dos rondas he dado todo y más, lo estaba dando todo, me he ido contra los muros, he hecho todo lo que podía… Ellos están a otro nivel para nosotros”, manifestó el tricampeón mundial británico, que terminó a más de 6 décimas del mejor tiempo del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Dijo, asimismo, que hizo “una buena sesión” en cuanto a pilotaje, pero no fue “suficientemente rápido”, en un circuito que no suele ser propicio a los Mercedes.

“Ha sido una buena sesión, simplemente no he sido suficientemente rápido. He hecho todo igual que otras veces, el coche ha ido bien y ha sido una sesión fuerte. El diseño del coche funciona en muchos sitios, pero tiene problemas en circuitos como éste”, reconoció.

En cuanto a las opciones de mejorar su posición en la carrera, Hamilton señaló: “Está la salida, la estrategia y el coche de seguridad. Son oportunidades potenciales que podemos tener. así que tendremos que hacerlo lo mejor posible y ver si puedo alcanzarles en la salida”.

Sobre las posibilidades de perder el liderazgo del Mundial, en el que tiene solo tres puntos de ventaja sobre Vettel, Hamilton no quiso pronunciarse: “Solo pienso en intentar hacer lo mejor posible mañana”. EFE