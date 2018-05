Hamilton: Me hubiera gustado ser segundo pero he hecho todo lo que he podido

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno y tercero en el Gran Premio de Mónaco este domingo, dijo que le hubiera gustado ser segundo y aseguró que hizo todo lo que pudo para conseguirlo.

“Me hubiera gustado ser segundo pero he hecho todo lo que he podido, no ha sido una carrera muy interesante”, manifestó el piloto británico, que terminó por detrás del ganador, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y de su rival por el campeonato, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

“Enhorabuena a Red Bull y Daniel, han hecho un fin de semana fantástico”, añadió el actual líder del Mundial, cuatro veces campeón del mundo (2008, 2014, 2015 y 2017) igual que su rival Vettel (cuatro títulos de 2009 a 2013)

Hamilton sale de Mónaco con 110 puntos y una ventaja de 14 sobre Vettel, que cuenta con 96, mientras que Ricciardo se aupó al tercer puesto con su victoria de hoy, que le permite sumar 72 tantos. EFE