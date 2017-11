Han llegado 5 mil 500 paisanos a la entidad

Para pasar temporada navideña con sus familias

Por: Denice Ramírez

Desde que inició el operativo de “Bienvenido Paisano” se contabilizan más de 5 mil quinientas personas que han llegado a la entidad a pasar época decembrina con sus familias, aproximadamente 200 diarias, en su mayoría se trasladan en su propio vehículo, pues solo un 25 por ciento llega a través de vuelos internacionales, detalló Arnulfo León Campos, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Con la presencia permanente de las diferentes corporaciones policiacas, el delegado comentó que se les asegura una llegada y retorno seguro a las familias que visitan el estado. Se les informa también de rutas sugeridas a los paisanos, aunque se reconoció que en ningún momento se puede estar exento de que pueda presentarse algo.

El aumento en el arribo de paisanos se va dando conforme se acercan las fechas navideñas y año nuevo, pues de una llegada diaria inicial de 110 a 170 personas, ahora llegan poco más de 200. En este operativo se unen las diferentes dependencias federales e instituciones de salud y atención a los derechos humanos. El establecer caravanas es precisamente porque el grupo va protegido por las autoridades.

Anunció que para el 18 de diciembre llegará una caravana de Estados Unidos, que tienen como punto de partida Ciudad Juárez, con paisanos de diferentes partes y va a Jalisco, pero pasará por la entidad, las personas que se incorporan a estas caravanas lo hacen de manera segura. Al INM le corresponde recibir a este grupo en los límites de Durango-Chihuahua y entregarlos en los límites con Zacatecas garantizando su seguridad.

Hasta el momento no se han tenido quejas sobre incidentes, informó León Campos, solo el caso de una persona que se quitó la vida, de la cual no se confirmó si en verdad había llegado de Estados Unidos como se publicó en los medios de comunicación, pero ante el Instituto no se realizó algún reporte.

Aunque la mayoría de los paisanos llegan a la entidad en su vehículo, los vuelos provenientes de Los Ángeles y Chicago registran llenos, por lo que se está viendo la necesidad de que se incremente una salida de Los Ángeles, arribando unas 400 personas por esta vía a la semana.