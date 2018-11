Haré de la UJED una institución de calidad nacional: Rubén Solís

Retiraré el subsidio millonario a la FEUD, ayudaremos, sí

Llego a la rectoría sin compromisos con nadie

No me robaré el dinero de la UJED; nadie me reclamará nada

Se terminará el “semestre cero” en un futuro no muy lejano

Catedráticos, solo quienes aprueban el examen de oposición

Por: Martha Medina

En el corto plazo la Universidad Juárez del Estado de Durango recuperará su facultad de tomar sus propias decisiones, la autonomía como fue antes del golpe que se dio en el año 2010, señaló el rector electo, Rubén Solís Ríos en una amplia entrevista que dio a Contacto Hoy, en la cual habló también de reivindicar a la máxima casa de estudios, compromisos, la relación que tendrá con los gobiernos, el trabajo para elevar la calidad académica, transparencia en manejo de recursos y el propósito de lograr una universidad diferente, más cercana a la sociedad y sin señalamientos en cuanto al manejo económico.

El nuevo rector de la Universidad Juárez, quien asumirá este cargo el próximo 14 de diciembre, habló sobre los retos que se tienen actualmente, que inician con la recuperación de la autonomía universitaria, pues manifestó que este concepto que se tenía antes del 2010 era que la UJED decidiera quiénes serían sus autoridades, de qué manera se modificaban sus planes de estudio y había libertad absoluta para que los estudiantes eligieran a sus dirigentes.

Estas partes esenciales de la autonomía son las que se querían recuperar, además de que se buscará tener con las autoridades estatales y municipales una relación de cordialidad, no de sumisión, y en los momentos en los que se requiera, también de colaboración, pues recordó que la máxima casa de estudios tiene problemas cíclicos por falta de recursos para el pago de aguinaldos, por lo cual dijo que acudirá al gobernador para pedirle ayuda.

Con respecto a la participación que estos órdenes de gobierno tuvieron en las pasadas elecciones de la universidad, manifestó que los resultados los decidieron 2,400 consejeros universitarios, quienes en los últimos días han señalado que tomaron su determinación con base en las propuestas y trayectorias de los candidatos, aunque Solís Ríos reconoció que la sociedad estuvo muy pendiente de esta eleccion.

Sobre su trayectoria, recordó que en el año 2010, cuando se intervino a la universidad, como director de la Facultad de Contaduría mantuvo su posición en defensa de la UJED, aunque en estas elecciones hubo opiniones de actores que trabajaban en el Gobierno del Estado, pero que no fueron determinantes.

Con respecto al manejo de recursos en la UJED, puntualizo que aún no tiene conocimientos sobre este tema, pues conocerá los detalles a partir del 14 de diciembre, aunque reconoció que hay algunos detalles que no le han parecido correctos y que se ajustarán de inmediato pues sí hubo un exceso en temas como la contratación de personal, tema que se abordará a través de la propuesta para que a partir de febrero del 2019 se haga concurso de oposición para nuevas contrataciones, e incluso quienes laboran por contrato tendrán que cumplir este requisito para continuar en sus trabajos.

Señaló el rector electo que llega a la Universidad para recuperar la autonomía y también con una propuesta para posicionarla y que sea una institución de calidad en el país, mientras en el tema de compromisos reconoció que existen algunos porque hizo alianzas para llegar a la Universidad, por lo cual adelantó que si bien no se han repartido cargos, sí reconocerá estos apoyos con universitarios quienes podrían tener una posición, como García Carranza y Jesús Soto, aunque recalcó que su equipo estará integrado solamente con personas que están en la Universidad.

Puntualizó que no correrá a nadie, pues no llegó a la Universidad para tomar venganza, pues las experiencias de los universitarios se tomarán en cuenta para seguir adelante, mientras en el tema de la influencia de grupos que dominaban anteriormente, puntualizó que el problema de la autonomía se dio con un gobierno que ya no está en funciones, con el cual no tuvo ninguna relación, por lo cual en el caso de las elecciones de directores de facultades, se cuidará que no haya influencia externa.

Tambien se luchará para lograr que la UJED tenga un mejor lugar en el ranking que mide cada año a las instituciones de educación superior. Igualmente, dijo que dialogará con los otros candidatos, para invitar a sus equipos a que se incorporen a los trabajos que se harán en la universidad.

Se analizará el tema del semestre cero para mejorarlo, aunque reconoció que este podría desaparecer en dos o tres años mas, cuando haya mas universidades en la entidad y los jóvenes tengan opciones para continuar con su preparación académica.

En el caso de la situación que se presentó recientemente con la FEUD, manifestó que en su momento condenó los hechos en los cuales se vieron involucrados los dirigentes, pues se buscará reorientar esta agrupación estudiantil, además de que se le retirarán los apoyos económicos millonarios que se le otorgaban anteriormente, pues solamente se ayudará a los dirigentes con cuestiones mínimas; también se atenderá el ausentismo de maestros en las escuelas y facultades, para manifestar que se espera un cambio en poco tiempo con la modificación del plan de estudios en la Universidad, pues se buscará terminar este sexenio con una institución diferente, académica, más cercana a la sociedad y con autonomía recuperada.

Concluyó la entrevista con una llamada a la unidad de todos los universitarios que hizo el rector, al señalar que la campaña terminó y la obligación de todos es incorporarse al trabajo de todos los universitarios.