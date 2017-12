Haroldo Brito elegido nuevo presidente de la Corte Suprema de Chile

Santiago de Chile, 22 dic (EFE).- Haroldo Brito, un magistrado con 47 años de carrera judicial y casi diez como integrante de la Corte Suprema, fue elegido hoy por sus pares como nuevo presidente del máximo tribunal chileno para el período 2018-2020, informaron fuentes oficiales.

Según precisó a los periodistas el actual presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, dijo que Brito obtuvo catorce votos de un total de 21 integrantes del tribunal.

La elección de Brito, que fue propuesto a la Corte Suprema en 2008 por la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno, estuvo precedida de una polémica y críticas en su contra a causa de una relación sentimental que mantiene con una fiscal judicial, lo que a juicio de algunos magistrados es causa de reproche ético.

“Yo solamente quiero reiterar que luego de una carrera judicial larguísima, de cerca de años en el Poder Judicial, soy mucho más antiguo que lo que se podría suponer”, dijo Brito tras confirmarse su elección.

“Logré concitar el interés del apoyo y he agradecido al Pleno por la intención de trabajar en un proceso que no es nuevo en esta Corte. Yo no pretendo iniciar nada. El proceso de modernización del Poder Judicial viene desde hace muchísimos años, con la participación de muchísimos presidentes y ministros”, indicó.

“El desarrollo de las ciencias jurídicas es muy fuerte y ese desarrollo está en la Corte Suprema”, subrayó.

“Las respuestas, la calidad y el contenido de las respuestas que da la Corte Suprema hoy son consecuencia del desarrollo e interés por alcanzar mayores y mejores niveles de excelencia profesional. Ese propósito es el que me motiva y en el que yo quiero persistir”, precisó

Preguntado por la llegada del conservador Sebastián Piñera a la presidencia de Chile el próximo marzo, en su segundo mandato, dijo que “la llegada de un nuevo Gobierno es una cuestión que tiene que ser enfrentada desde la cooperación entre los distintos poderes del estado. Ciertamente eso se ha dado y tendrá que seguir dándose”.

Abogado de la universidad de Chile, Haroldo Brito es considerado cercano a la izquierda política, que como juez de la Corte de Apelaciones, votó siempre a favor del desafuero de Augusto Pinochet y en contra de amnistiar a violadores de derechos humanos.

También estuvo a favor de entregar la píldora del día siguiente a las jóvenes desde los 14 años, fue presidente del Instituto de Estudios Judiciales y en 2008 fue galardonado por sus pares como el mejor juez del país. EFE