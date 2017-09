Harry Dean Stanton, protagonista de “Paris, Texas”, muere a los 91 años

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El actor estadounidense Harry Dean Stanton, que protagonizó la cinta de culto “Paris, Texas” y que fue un habitual colaborador de David Lynch, murió hoy a los 91 años en un hospital de Los Ángeles, informó el portal de noticias de famosos TMZ.

Stanton, un artista de larguísima y muy elogiada trayectoria, deja una película sin estrenar, “Lucky”, que verá la luz en Estados Unidos a finales de este mes y que según la crítica especializada contiene una de las mejores interpretaciones de su carrera.

Harry Dean Stanton nació en 1926 en West Irvine, en el estado de Kentucky, y fue cocinero de las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

A su vuelta a Estados Unidos, Stanton estudió en la Universidad de Kentucky antes de trasladarse a California para lanzar su carrera interpretativa.

Durante años acumuló incontables papeles de reparto, que al final se convertirían en su gran especialidad, y tuvo que esperar hasta la década de los 80, ya como un artista veterano, para conseguir roles protagonistas que le valieron el gran reconocimiento del público.

Así, el realizador alemán Wim Wenders le fichó para protagonizar “Paris, Texas”, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por su reflexión detenida y melancólica a partir de un hombre que deambula por el desierto sin recordar quién es.

“Paris, Texas” contaba con un guion del recientemente fallecido Sam Shepard y con una memorable banda sonora de Ry Cooder.

Con un rostro afilado y misterioso pero con una potente presencia en la pantalla, Stanton participó en otras cintas, con papeles más o menos secundarios, como “Alien” (1979), de Ridley Scott; “Escape from New York” (1981), de John Carpenter; “Pretty in Pink” (1986), escrita por John Hughes; y “The Last Temptation of Christ” (1988), de Martin Scorsese.

Como actor de reparto, Stanton se puso también a las órdenes de otros prestigiosos cineastas como Paolo Sorrentino (“This Must Be The Place”, 2011), Francis Ford Coppola (“The Godfather: Part II”, 1974; y “One from the Heart”, 1981), Sam Peckinpah (“Pat Garrett & Billy the Kid”, 1973) y Frank Darabont (“The Green Mile”, 1999).

En cualquier caso, David Lynch fue uno de los directores que requirió sus servicios de manera asidua.

Así, Stanton intervino en sus filmes “Wild at Heart” (1990), “Twin Peaks: Fire Walk With Me” (1992), “The Straight Story” (1999) e “Inland Empire (2006), así como en la tercera temporada de la serie “Twin Peaks”, que se estrenó este mismo año.

En el mismo sentido, sus papeles en la pequeña pantalla incluyen las series “Gunsmoke” y “Big Love”.

En 2012 se presentó el documental “Harry Dean Stanton: Partly Fiction”, de Sophie Huber, que repasaba la carrera de un actor que quizá no brilló como una gran estrella de Hollywood pero cuya obra y talento eran muy respetados dentro del cine estadounidense.

Stanton, que fue amigo de Jack Nicholson y Bob Dylan, destacó también en el mundo de la música como un reputado guitarrista y cantante. EFE