“Harry Potter” y “La chica del tren”, duelo en la última lista del año

Y entre los libros de no ficción, un año más se mantiene la tradición y el “Horóscopo chino” de Ludovica Squirru se aúpa al número uno en Argentina.

ALEMANIA

Ficción:

1.- “Harry Potter und das verwunschene Kind” – Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne (Carlsen).

2.- “Das Paket” – Sebatian Fitzek (Droemer).

3.- “Meine geniale Freundin” – Elena Ferrante (Suhrkamp).

4.- “Im Wald” – Nele Neuhaus (Ullstein Hc).

No ficción:

1.- “Wunder wirken Wunder” – Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- “Das geheime Leben der Bäume” – Peter Wohlleben (Ludwig).

3.- “Wer wir waren” – Roger Willemsen (S. Fischer).

4.- “Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur” – Andrea Wulf (C. Bertelsmann).

Fuente: “Der Spiegel”.

ARGENTINA

Ficción:

1.- “La chica del tren” – Paula Hawkins (Planeta).

2.- “Personas desconocidas” – John Katzenbach (Ediciones B).

3.- “El laberinto de los espíritus” – Carlos Ruiz Zafon (Planeta).

4.- “Falcó” – Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).

No ficción:

1.- “Horóscopo chino 2017” – Ludovica Squirru Dari (Urano).

2.- “La década sakeada” – Fernando Iglesias (Margen Izquierdo).

3.- “Kirchner, el tío que supo” – Mario Wainfeld (Siglo XXI Editores Argentina).

4.- “De la estupidez a la locura” – Umberto Eco (Lumen).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- “O Homem Mais Inteligente da História” – Augusto Cury (Sextante).

2.- “A Garota No Trem” – Paula Hawkins (Record).

3.- “Como eu era antes de você” – Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- “Quatro Vidas de Um Cachorro: Capa do Filme” – W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

No ficción:

1.- “Rita Lee: Uma Autobiografia” – Rita Lee (Globo).

2.- “Humano Demais” – Rodrigo Alvarez (Globo).

3.- “Novos Caminhos, Novas Escolhas” – Abilio Diniz (Objetiva).

4.- “Homo Deus” – Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- “La chica del tren” – Paula Hawkins – (Planeta).

2.- “La niña alemana” – Armando Lucas – (Ediciones B).

3.- “Harry Potter y el legado maldito 1 y 2” – Rowling/Tiffany – (Océano de Colombia).

4.- “De la estupidez a la locura” – Umberto Eco – (Penguin Random).

No ficción:

1.- “Contracultura y CDS” – Diana Uribe – (Penguin Random).

2.- “Quién domina el mundo” – Noam Chomsky – (Ediciones B).

3.- “Y Dios hizo el color” – Puentes/Alemán – (Planeta).

4.- “Alguien tiene que llevar la contraria” – Alejandro Gaviria – (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- “El laberinto de los espíritus” – Carlos Ruiz Zafón (Planeta).

2.- “Todo esto te daré” – Dolores Redondo (Planeta).

3.- “Casi sin querer” – Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

4.- “Harry Potter y el legado maldito” – J.K. Rowling (Salamandra).

No ficción:

1.- “El poder del ahora” – Eckhart Tolle (Gaia).

2.- “La vida según Sheldon” – Toni de la Torre (Timun Mas).

3.- “La magia del orden” – Marie Kondo (Aguilar).

4.- “Los secretos que jamás te contaron” – Albert Espinosa (Grijalbo).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “The Whistler” – John Grishman (Doubleday).

2.- “A Dog’s Purpose” – Bruce Cameron (Forge Books).

3.- “Cross the Line” – James Patterson (Little, Brown).

4.- “The Girl on the Train” – Paula Hawkins (Riverhead).

No ficción:

1.- “Killing The Rising Sun” – Bill O’Reilly y Martin Dugard (Holt).

2.- “The Magnolia Story” Chip Gaines y Joanna Gaines con Mark Dagostino (Nelson-Thomas).

3.- “Born to Run” – Bruce Springsteen (Simon & Schuster).

4.- “Hillbilly Elegy” – J.D. Vance (HarperCollins).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- “Chanson douce” – Leila Slimani (Gallimard).

2.- “Petit pays” – Gael Faye, (Grasset et Fasquelle).

3.- “Blake et Mortimer; le testament de Williams” – Yves Sente, André Juillard (Blake et Mortimer).

4.- “Harry Potter et l’enfant maudit: parties I et II” – J.K. Rowling (Gallimard-jeunesse).

No ficción:

1.- “L’avenir en commun; le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon” – Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

2.- “Le canard enchainé, 100 ans; un siècle d’articles et de dessins” – Patrick Rambaud; Laurent Martin; Bernard Comment (Seuil).

3.- “Sur les chemins noirs” – Sylvain Tesson (Gallimard).

4.- “L’arabe du futur T.3” – Riad Sattouf (Allary).

Fuente:Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- “La paranza dei bambini”, Roberto Saviano (Feltrinelli).

2.- “L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita”, Alessandro D’Avenia (Mondadori).

3.- “Harry Potter e la maledizione dell’erede Parte Uno e Due. Edizione speciale Scriptbook”, J. K. Rowling (Salani Editore).

4.- “Il labirinto degli spiriti”, Carlos Ruiz Zafon (Mondadori).

No Ficción:

1.- “Le donne erediteranno la terra”, Aldo Cazzullo (Mondadori).

2.- “C’eravamo tanto amati. Amore, politica, riti e miti. Una storia del costume italiano”. Bruno Vespa (Mondadori).

3.- “La bella addormentata in quel posto”, Luciana Littizzetto (Mondadori).

4.- “La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni”, Valter Longo (Vallardi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- “Harry Potter y el legado maldito” – J.K.Rowling, Jack Thorne, John Tiffany (Salamandra).

2.- “La chica del tren” – Paula Hawkins (Planeta).

3.- “Yo antes de ti” – Jojo Moyes (Suma de Letras).

4.- “Rayuela” – Julio Cortázar (Punto de Lectura).

No ficción:

1.- “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” – Dale Carnegie (DeBolsillo).

2.- “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” – Stephen R. Covey (Paidos).

3.- “Los 15 secretos para rejuvenecer” – Gaby Vargas (Aguilar).

4.- “Pequeño cerdo capitalista” – Sofía Macías (Aguilar).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- “Vaticanum” – José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

2.- “Só Nós Dois” – Nicholas Sparks (Edições Asa).

3.- “O Labirinto dos Espíritos” – Carlos Ruiz Zafón (Editorial Planeta).

4.- “Querida Mãe” – Eduardo Sá (Lua de Papel).

No ficción:

1.- “A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar” – Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

2.- “Sentir” – Cristina Ferreira (Edições Contraponto).

3.- “Bíblia – Volume I” – Frederico Lourenço (Quetzal Editores).

4.- “A Sebenta do Tempo” – Mário Augusto (Bertrand Editora).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “The Essex Serpent” – Sarah Perry (Serpent’s Tail).

2.- “The Sellout” – Paul Beatty (Oneworld Publications).

3.- “Harry Potter and the Cursed Child” (Parts I & II ) – J. K. Rowling (Little, Brown Book Group)

4.- “Night School” – Lee Child (Bantam Press)

No ficción:

1.- “The GCHQ Puzzle Book” – GCHQ (Penguin Books).

2.- “Hello, Is This Planet Earth?” – Tim Peake (Century).

3.- “Nigel” – Monty Don (Hodder & Stoughton General Division).

4.- “Jamie Oliver’s Christmas Cookbook” – Jamie Oliver (Penguin Books).

Fuente: Waterstones. EFE