Hasta 12 reportes a la semana de menores desaparecidos

El 55 por ciento corresponde a mujeres y el resto a varones

Omar Carrasco Chávez, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señaló que a la semana se reportan en promedio de 10 a 12 desapariciones de menores de edad y de 2 a 3 de adultos mayores, tanto al sistema Esmeralda como al 911.

Destacó que no siempre son desapariciones reales, sino que se trata de reportes hechos por los padres al no tener reportes de sus hijos en unas cuatro o cinco horas, entran en shock pensando lo peor y hacen el reporte aunque a las siguientes horas sus vástagos aparezcan; “resaltar que no son necesariamente casos de Alerta Amber, esa la determina la Fiscalía del Estado”, dijo.

Aseveró que en base a la estadística el 55 por ciento de los reportes de desapariciones corresponden a niñas y un 45 por ciento son varones y se da principalmente por problemas sociales y familiares, sobre todo por el noviazgo, y en algunas ocasiones por enfermedades mentales, aunque este último es un motivo más dominante en los casos de adultos mayores extraviados.

El funcionario destacó que otros motivos se dan por discusiones familiares donde los menores son reprendidos y en “venganza” se van de la casa sin avisar y se refugian con algún familiar, amigo o el novio o novia; también influye en ellos el seguir a las amistades en alguna conducta como el vandalismo o el consumo de drogas, siendo estas consumidas desde los 10 o 12 años en ocasiones.

Carrasco Chávez ahondó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tanto de Educación como de Salud y por supuesto Seguridad, trabajan fuertemente en generar estrategias efectivas de prevención tanto del consumo de alcohol y drogas como de cohesión social y familiar, a fin de que este tipo de incidencias y estadísticas en el estado se puedan reducir en lo posible.