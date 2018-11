Hasta 900 mp costo de viviendas más buscadas 

Al momento de adquirir una vivienda los duranguenses buscan casas que oscilan entre los 400 y 900 mil pesos principalmente, indicó Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) donde lo que encarece la vivienda es la instalación de servicios, no siempre la construcción.

Manifestó que sería bueno que de parte del Gobierno se puedan dar las facilidades para obtener los servicios y poder construir viviendas, que es en lo que más se gasta. Explicó que a pesar de la gran extensión territorial que hay en la entidad, es muy caro dotar de agua, luz y drenaje.

Con más de 400 años de fundación de la ciudad, comentó que no es posible que no se tenga un proyecto para crecimiento de más de 200 años, pues no se tiene una infraestructura que se dote por parte del estado.

Detalló que se está construyendo un fraccionamiento, y para ello se les pide un tanque de agua de unos 5 mil litros, para 2 mil familias, cuando el proyecto es para 300, entonces el estado ve que se está haciendo un obra y se quiere que sea para toda la comunidad, entonces la factibilidad de agua hace que se encarezca la vivienda.

Manifestó que se pretende que dentro del Plan de Desarrollo para Durango, se puedan incluir proyectos para infraestructura de vivienda para 20 años, con ello los precios se podrían disminuir.

Comentó que desde hace años se tiene la cultura de tener tierra, una propiedad, por lo que en Durango aún no se comparte la filosofía de comprar un departamento o adquirir un tipo de vivienda vertical. Mientras que para los empresarios constructores se complica, pues a partir de un cuarto piso se tiene que poner un elevador, lo que es costoso.

Indicó que de los únicos proyectos fuertes se encuentra Plaza las Torres, pero ya tiene mucho tiempo. Está probado que se pueden vender estos departamentos, aunque en el centro histórico por reglamentación no se pueden hacer construcciones muy altas, por lo que se tiene que modificar la reglamentación.

Reconoció que un departamento tiene un costo un poco elevado, por ejemplo en unos 890 mil pesos de 40 a 50 metros cuadrados, con lo que se puede adquirir fácilmente una casa. Aunque los costos de vivienda varían también dependiendo las zonas y la accesibilidad que se tiene a los servicios, parque y plazas.

Señaló que luego de que las personas tienen su casa, buscan otra opción de vivienda para vacacionar o descanso por ejemplo en Mazatlán.