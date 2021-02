Hasta que vacunen a maestros clases presenciales: Regidora

La regidora Rosa María Ascencio Orrante, quien además funge como presidenta de la Comisión de Educación en el Cabildo, señaló que con el cambio a semáforo amarillo las guarderías sí pueden operar y con mayores capacidades, mientras que las escuelas seguirán cerradas hasta que no se vacune a los maestros, ya que ellos así lo han demandado.

“Ya están regresando los niños a las estancias infantiles o guarderías del IMSS, con una capacidad mayor, eso ya está aprobado a nivel nacional, es un 50 por ciento lo que pueden tener, mientras que el día de hoy ya comienzan a trabajar algunas otras guarderías con un aforo similar”, expuso.

Consideró que estas medidas se le hacen arriesgadas a nivel salud, en cuestión académico, socioemocional o en cuestión de que los niños convivan sí es bueno, sí es necesario en cuanto a la sociabilización del niño; “aquellos papás que no se están incorporando a laborar y tienen a alguien con quién llevar a sus niños, no los lleven todavía a las guarderías, yo siento que la seguridad para estar en una institución educativa es cuando ya se tenga la vacuna, ya que no todos los papás son responsables con los protocolos necesarios que se deben de tomar”.

Eso en materia de guarderías mientras que para las escuelas mencionó que si se regresa será de manera escalonada, “no es necesario que regresen en estos momentos, ya que los niños se recuperan rápidamente en la cuestión académica”.

“A nivel nacional comienzan a regresar los alumnos de educación superior, aquellos alumnos que estaban por titularse, ya que se tuvieron que retrasar un año; aunado a esto el sindicato de maestros no va a volver a actividades si no se les asegura la vacuna, lo cual ya no es cuestión de los niños”, finalizó.

